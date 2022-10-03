Порошенко про скандал з Маском: російська пропаганда діє навіть на найсвітліші уми
Петро Порошенко відреагував на скандал, який вибухнув після низки твітів на сторінці Ілона Маска
"Це, звісно, сумно, що російська пропаганда діє навіть на найсвітліші уми", – написав Порошенко у твіттері.
- Увечері 3 жовтня у верифікованому акаунті Маска з'явилася серія провокаційних твітів. Зокрема, Ілон Маск припустив, як можна досягнути миру в Україні, й запропонував підтримати або ні його пропозицію. Серед пунктів, які опубліковано в опитуванні Маска, – провести ще раз референдум на тимчасово окупованих РФ українських територіях і віддати Росії Крим. У коментарях Маску натомість запропонували демілітаризувати Росію і порадили вчити історію.
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