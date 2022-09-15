Петро Порошенко наголосив, що Олексій Юрченко 24 лютого одним з перших став на захист Києва.

Олексій воював у лавах Збройних Сил у 2015-2016 роках. Був гранатометником, відзначився у боях за Мар’їнку і Піски. Потім працював на телебаченні. 24 лютого у перші години вторгнення російських окупантів він став до лав 206-го батальйону тероборони і захищав столицю, а пізніше воював на Харківщині. Загинув 8 вересня під час звільнення Балаклії.

"Героями не народжуються. Героями стають, коли треба боронити Україну. Олексій є і назавжди залишиться справжнім героєм. Він не міг залишитись осторонь оборони держави. Був у найважчих місцях, скрізь там, де важко. Два роки був в АТО, повернувся і взяв у руки іншу зброю – камеру і мікрофон телеканалу "Прямий". Але 24 лютого я побачив Олексія з самого ранку на Лаврській, де він, не вагаючись, у перших рядах став на захист Києва. Взяв на себе відповідальність організації у батальйоні групи гранатометників. Коли ворог стояв на кордонах Києва, Олексій боронив столицю. Далі у лавах ЗСУ поїхав звільняти Харківщину. Як офіцер командував взводом гранатометників. І загинув під Балаклією", – сказав під час прощання п’ятий президент.

"Зараз вся країна живе словом "контрнаступ". Бо саме від контрнаступу залежить наша перемога, а значить – наша дорога до миру через звільнення всієї України від загарбників. Але ми завжди маємо пам’ятати ту ціну, яку український народ, українські родини і наша команда платить за те, щоб контрнаступ став можливим, а рашисти були знищені або викинуті з української землі. Ми маємо пам’ятати, що перемога дається нам ціною життя таких героїв, як Олексій Юрченко", – сказав Порошенко.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb