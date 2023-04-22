Португалія передасть Україні п’ять рятувальних та медичних бронемашин
Португалія додатково передасть Україні п’ять броньованих машин аварійно-рятувальної та медичної підтримки
Про це повідомила у Twitter міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас за підсумками засідання Контактної групи у Рамштайні
"Португалія надішле в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин - три типу M113 і дві типу M577", - написала Каррейрас.
- Нагадаємо, у січні Португалія обіцяла передати Україні 14 бронетранспортерів M113. Ці бронемашини також надали інші країни, зокрема Литва, США та Іспанія.
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