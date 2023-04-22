Португалія передасть Україні п’ять рятувальних та медичних бронемашин

Про це повідомила у Twitter міністерка національної оборони Португалії Гелена Каррейрас за підсумками засідання Контактної групи у Рамштайні

"Португалія надішле в Україну п’ять броньованих аварійно-рятувальних та медичних машин - три типу M113 і дві типу M577", - написала Каррейрас.