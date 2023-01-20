Португалія передасть Україні 14 бронетранспортерів, боєприпаси та медичне обладнання
Португалія направить в Україну ще 14 бронетранспортерів M113 і вісім електрогенераторів великої потужності
Про це повідомило видання Publico.
"Португалія надішле в Україну другий комплект із 14 бронетранспортерів M113, вісім генераторів великої потужності для виробництва електроенергії, додаткові 120-мм боєприпаси та дві тонни медичного та санітарного обладнання", - заявили в Міністерстві оборони після засідання Контактної групи з оборони України, яке відбулося на німецькій авіабазі Рамштайн.
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Зокрема у міністерстві додали, що Португалії від початку російського вторгнення відправила в Україну 532 тонни військової техніки, летальної та нелетальної.
- Очільник Пентагону Ллойд Остін і міністр оборони Німеччини Борис Пісторіус напередодні засідання "Рамштайну" провели переговори щодо передачі Україні танків Leopard.
- За інформацією FAZ, Чехія та Словаччина мали отримати від Німеччини танки Leopard 2, однак на зустрічі в Рамштайні могли запропонувати доставити техніку в Україну.
- 20 січня у Німеччині, на американській авіабазі "Рамштайн", розпочалася восьма зустріч Контактної групи з питань оборони України. Голова Пентагону Ллойд Остін заявив, що "це вирішальний момент для України та всього світу".
- 20 січня на зустрічі в Рамштайні міністр оборони ФРН Борис Пісторіус заявив, що нині немає "єдиного підходу до питання надання танків Leopard".
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