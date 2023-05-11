Португалія прагне перенести дату виборів до Європарламенту
Португалія намагається добитися від Європейського Союзу зміни дати виборів до Європейського парламенту 2024 року, які, згідно з поточними планами, мають відбутися під час тривалих вихідних перед державним святом в країні
Про це пише Politico.
Зазначається, що ЄС планує провести вибори з 6 по 9 червня наступного року. Однак, Лісабон 10 червня святкує національне свято - День Португалії, якому передують кілька вихідних.
"Ми намагаємося створити коаліцію з інших країн-членів ЄС, щоб заручитися підтримкою альтернативної дати", - сказав державний секретар Португалії з питань Європи Тіагу Антунеш.
Португалія запропонувала перенести дату виборів на травень, але анонімний дипломат ЄС повідомив виданню, що дати майже узгоджені й незабаром будуть офіційно оголошені.
"Я не бачу ніяких альтернатив, всі можливості вичерпані. Звичайно, прикро, що склалася така ситуація, але вона неминуча", – додав він.
- Наприкінці квітня стало відомо, що Португалія додатково передасть Україні п’ять броньованих машин аварійно-рятувальної та медичної підтримки.
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