Португальський топ-клуб "Бенфіка" розпочав полювання на форварда збірної України

Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.



За інформацією джерела, "Бенфіка" та "Гент" вже ведуть між собою переговори. Бельгійці планують отримати за українця 25-30 млн євро. Поки не ясно, скільки готові заплатити португальці. Яремчуком також цікавляться "Мілан", "Вест Гем" і "Вольфсбург".

У минулому сезоні 25-річний нападник зіграв за бельгійський клуб 43 матчі, забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.



"Бенфіка" закінчила минулий сезон чемпіонату Португалії на третьому місці і зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів.

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