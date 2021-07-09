Португальський топ-клуб "Бенфіка" розпочав полювання на форварда збірної України
Нападник бельгійського "Гента" Роман Яремчук може продовжити кар'єру у португальській "Бенфіці"
Про це повідомляє журналіст Джанлука Ді Марціо.
За інформацією джерела, "Бенфіка" та "Гент" вже ведуть між собою переговори. Бельгійці планують отримати за українця 25-30 млн євро. Поки не ясно, скільки готові заплатити португальці. Яремчуком також цікавляться "Мілан", "Вест Гем" і "Вольфсбург".
У минулому сезоні 25-річний нападник зіграв за бельгійський клуб 43 матчі, забив 23 голи та віддав 8 результативних передач.
"Бенфіка" закінчила минулий сезон чемпіонату Португалії на третьому місці і зіграє в кваліфікації Ліги чемпіонів.
- 23 червня бельгійський "Гент" відкинув пропозицію італійського "Мілана" про оренду Яремчука.
- 7 липня нападник збірної України Роман Яремчук може перейти з "Гента" до "Вест Гема".
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