Поширювала ворожу пропаганду через соцмережі: на Київщині затримали послідовницю Стремоусова
Служба безпеки України викрила послідовницю колаборанта Кирила Стремоусова, яка через соціальні поширювала кремлівські наративи щодо війни в Україні
Про це повідомляє СБУ.
Зловмисницею виявилася громадянка Росії, яка з 2007 року проживала в Бучанському районі Київської області. Спершу вона брала активну участь у замовних мітингах антивакцинаторів, які Кирило Стремоусов організовував у Києві. Також вона підтримувала тісний зв'язок з дружиною співробітника.
Після 24 лютого 2022 року жінка увійшла до мережі інтернет-агітаторів на Київщині. Разом із нею там перебувало понад 20 людей. Учасники мережі систематично розповсюджували прокремлівські наративи у підконтрольних телеграм-каналах та в інших соцмережах, зокрема й у тих, які заборонені в Україні.
Сама зловмисниця поширювала пропагандистські матеріали, які отримувала безпосередньо від кураторів з Росії, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонщини і Криму.
Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці працівники правоохоронних органів виявили в неї російські паспорти, заборонену символіку. Також було знайдено мобільний телефон, з якого вона керувала пропагандистською групою.
Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Її утримують під цілодобовим домашнім арештом. Розслідування триває.
- 20 січня СБУ також оголосила про знешкодження російської агентурної мережі, її члени наводили ворога на критичну інфраструктуру, включно з енергоенергуючими підприємствами.
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