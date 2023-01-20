Про це повідомляє СБУ.

Зловмисницею виявилася громадянка Росії, яка з 2007 року проживала в Бучанському районі Київської області. Спершу вона брала активну участь у замовних мітингах антивакцинаторів, які Кирило Стремоусов організовував у Києві. Також вона підтримувала тісний зв'язок з дружиною співробітника.

Після 24 лютого 2022 року жінка увійшла до мережі інтернет-агітаторів на Київщині. Разом із нею там перебувало понад 20 людей. Учасники мережі систематично розповсюджували прокремлівські наративи у підконтрольних телеграм-каналах та в інших соцмережах, зокрема й у тих, які заборонені в Україні.

Сама зловмисниця поширювала пропагандистські матеріали, які отримувала безпосередньо від кураторів з Росії, які перебувають на тимчасово окупованих територіях Херсонщини і Криму.

Під час обшуку за місцем проживання зловмисниці працівники правоохоронних органів виявили в неї російські паспорти, заборонену символіку. Також було знайдено мобільний телефон, з якого вона керувала пропагандистською групою.

Наразі жінці повідомили про підозру за ч. 1 ст. 2 ст. 436-2 ККУ (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників). Її утримують під цілодобовим домашнім арештом. Розслідування триває.

20 січня СБУ також оголосила про знешкодження російської агентурної мережі, її члени наводили ворога на критичну інфраструктуру, включно з енергоенергуючими підприємствами.