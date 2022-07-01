Про це сказав пресофіцер Нацгвардії України Володимир Черняк в коментарі РБК-Україна.

"Наразі існує загроза діяльності диверсійно-розвідувальних груп, проте вона нікуди не зникала і пильність з боку гвардійців ніколи не зменшувалася, адже не секрет, що столиця це найважливіший стратегічний центр прийняття рішень", - сказав він.

Черняк зазначив, що столичні блокпости пройшли через тривалу процедуру оптимізації, зокрема було зменшено їх кількість у місті та збільшено на в'їздах та виїздах. Адже це дозволяє повністю контролювати безпекову ситуацію в Києві у поєднанні з комендантською годиною.

22 червня у міноборони Білорусі повідомили, що їх військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.

23 червня стало відомо, що Сили спецоперацій Білорусі також проводили навчання з російськими інструкторами, де приділяли увагу веденню диверсійно-розвідувальній діяльності.

Згодом президент України Володимир Зеленський звернувся до громадян Білорусі та закликав їх не брати участь у війні в Україні.

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