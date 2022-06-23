Сили спецоперацій Білорусі проводять навчання по веденню диверсійно-розвідувальної діяльності з російськими інструкторами

Про це передає Генштаб ЗСУ у фейсбук.

На Волинському та Поліському напрямках, у період 22 червня - 1 липня 2022 року у Гомельській області, поблизу державного кордону з Україною, триватиме мобілізаційне навчання збройних сил Республіки Білорусь.

Так, під час нього планується відпрацювати питання призову військовозобов’язаних запасу.

Також у рамках заходів бойової підготовки проводяться навчання з підрозділами сил спеціальних операцій Білорусі із залученням інструкторів збройних сил Російської Федерації. Основна увага приділяється веденню диверсійно-розвідувальної діяльності.

22 червня у міноборони Білорусі повідомили, що їх військові розпочали мобілізаційні навчання у Гомельській області, яка межує з Україною.

Тоді ж очільник Волинської ОВА запевнив, що у 15-кілометоровій зоні прикордоння з Білоруссю все спокійно.

Також підрозділи збройних сил Білорусі розміщують у прикордонних з Україною районах дерев'яні муляжі танків, щоб продемонструвати свою присутність.

Цього ж дня начальник Головного управління розвідки Кирило Буданов заявив, що Білорусь зараз не готова до військової атаки на Україну.

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