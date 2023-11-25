Посилення ППО: генерал Романенко розповів про засоби, необхідні для ефективності знищення балістичних ракет
Ігор Романенко, засновник Благодійного фонду “Закриємо небо України”, генерал, заступник начальника Генерального штабу ЗСУ (2006-2010 рр.) розповів про засоби, необхідні для знищення балістичних ракет
Про це він повідомив в етері телеканалу "Еспресо".
"Американські Patriot дають змогу знищувати саме балістичні ракети, до яких належать "Кинджал" (на основі російської балістичної ракети оперативно-тактичного комплексу, - ред.), "Іскандер" і ракети, які застосовують пуски з повітряних платформ. Для того, щоб вони були ефективними, особливо в нічний час, потрібно забезпечити дії цих вогневих засобів. Тобто засоби, які б їх виявляли, та прожектори, які б візуально давали змогу їх виявляти, лазерні вказівки, тепловізори. Це елементи, які підвищують ефективність дій мобільних груп", - зазначив він.
На поточний час ми стали країною з протиракетною обороною через те, що отримали американські Patriot, зазначив генерал.
"Наша держава потужно розвивається в цьому напрямку і є унікальною у світі, оскільки різних засобів в такій кількості в інших країнах немає, як і досвіду застосування. Patriot, які ми отримали від наших партнерів, - це дуже потужні комплекси, які спроможні знищувати балістичні ракети. Також це боротьба з Shahed, тобто безпілотними апаратами, які діють на низьких висотах", - додав Романенко.
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