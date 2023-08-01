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Послаблення України може стати катастрофою для Польщі, - польський політолог Корейба

1 серпня, 2023 вiвторок
16:00
Війна з Росією Україна-Польща

Польський політолог Якуб Корейба вважає, що для Польщі надважливим питанням безпеки є збереженням політичної стабільності та територіальної цілісності України

Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"Те, що кремлівська пропаганда просуває наратив про захоплення територій України Польщею, навіть радує. Адже це черговий раз доводить, що Росія нічого нового для того, що розсварити Польщу та Україну, не змогла вигадати. В Польщі влада та суспільство чудово усвідомлює й знає, що договір про кордони з Україною є одним із найбільших досягнень за останні 30 років. Хочу наголосити, що кордони з Україною для нас є непорушними", - пояснив Корейба.

Політолог наголосив, що політична стабільність та територіальна цілісність України є питанням виживання для Польщі

"Для Польщі з будь-якої точки зору послаблення України буде самогубством. Це стосується політичної, економічної та стратегічної складової. Полякам важливо, щоб Україна була з великими територіями та якомога політично потужніша. Важливо зрозуміти головне, це розуміють в Польщі, що ділити Україну з Росією, означає підписати собі вирок. Це відбувалось вже кілька разів в нашій історії. Якщо не стане України, то через кілька років така ж доля чекає і Польщу. Це аксіома геополітики нашого регіону", - додав він.
 

Вагнерівці в Білорусі та загроза для країн ЄС

Після заколоту ватажка ПВК Вагнера Євгена Пригожина, який відбувся наприкінці червня, у Кремлі повідомили про передислокацію найманців до Білорусі.

27 червня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив прибуття до країни Євгена Пригожина.

29 червня супутник зафіксував зведення наметового табору неподалік Осиповичів у Могильовській області Білорусі, а 3 липня росЗМІ опублікували фото ймовірного табору для вагнерівців.

У липні в міноборони Білорусі заявили, що вагнерівці навчатимуть армію РБ воювати. А вже 14 липня повідомлялося, що під Осиповичами (Білорусь) проходять заняття з підрозділами територіальних військ, де інструкторами з деяких військових дисциплін виступають бійці ПВК Вагнера.

Уранці наступного дня в Білорусі було помічено велику колону легкових та вантажних автомобілів на номерах так званих ДНР і ЛНР. Ймовірно, це були найманці ПВК Вагнера. У Держприкордонній службі підтвердили цю інформацію.

У неділю, 16 липня, моніторингова група Беларускі Гаюн повідомила, що на контрольно-пропускному пункті на кордоні між Білоруссю та РФ встановили два прапори - Росії та ПВК Вагнера. Згодом вагнерівці оголосили, що 30 липня буде закрита головна база ПВК у РФ - вона знаходиться у населеному пункті Молькіно, що у Краснодарському краї.

19 липня фінансист ПВК Вагнера Євген Пригожин виступив у Білорусі перед вагнерівцями, назвав ситуацію на фронті "ганьбою" та закликав найманців "дочекатися моменту, щоби проявити себе по повній".

Пізніше, 23 липня, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про бажання розміщених у його країні найманців з російської ПВК Вагнера "сходити на екскурсію" до Польщі.

27 липня повідомлялось, що підрозділи приватної військової компанії Вагнера шукають в Білорусі осіб, готових воювати проти Литви та Польщі. Також цього дня Гаюн повідомив, що до Білорусі прибула 12-та за рахунком колона ПВК Вагнера, у якій нарахували щонайменше 50 одиниць техніки.

28 липня у Центрі національного спротиву попередили, що вагнерівці готують провокації на кордоні Білорусі з ЄС. Також цього дня у Білорусі зафіксували 13-ту колону найманців.

29 липня прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький повідомив, що понад 100 вагнерівців вирушили до Сувальського коридору

31 липня стало відомо, що ПВК Вагнера призупинила "на невизначений термін" роботу своїх регіональних центрів із набору найманців. А Пригожин відкликав відпустки вагнерівців та велів прибути в Білорусь до 5 серпня.

Україна
Польща
російська армія
окуповані території
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