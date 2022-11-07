Про це вона сказала в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна".

Вона зазначила, що вторгнення РФ на територію України не є для Сунака менш пріоритетним, ніж для його попередників.

"Я не думаю, що хто-небудь міг би звинуватити Ріші Сунака в тому, що він не вважає пріоритетом питання вторгнення РФ в Україну або не вважає його важливим. Він має досить важливі внутрішні економічні питання, на які повинен звертати увагу, і він це робить. Але я не маю відчуття, що він сприймає це вторгнення менш серйозно, ніж Ліз Трасс або Борис Джонсон", - сказала Сіммонс.

Вона також зазначила, що Сунак був британським канцлером до і під час вторгнення РФ в Україну, і саме Казначейство, яким він керував, відігравало провідну роль у запровадженні санкцій.

"Вони дуже тісно співпрацюють із Міністерством закордонних справ у цьому питанні, але лідером було саме Казначейство, і Велика Британія наклала санкції на більшу кількість фізичних і юридичних осіб за будь-кого іншого у світі. Ми застосували санкції проти майже 1200 осіб, близько 120 організацій. Вони, до речі, стосуються та іранських осіб і організації, пов'язаних із програмою безпілотників", - розповіла посол.

Сіммонс наголосила, що президент України Володимир Зеленський був першим іноземним лідером, з яким Сунак поспілкувався в якості прем'єр-міністра, Посол наголошує, що це була власна ініціатива чиновника.

"Я не маю занепокоєння щодо прихильності Ріші Сунака. Я не думаю, що взагалі будуть зміни з погляду нашої політики на майбутнє", - каже вона.

Український посол в Британії Вадим Пристайко заявив, що нині допомога Україні є одною із провідних цілей Британії.

Слідкуйте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb