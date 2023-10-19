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Головна Війна з Росією Посол Німеччини заявив, що Берлін поки не надаватиме Україні ракети Taurus

Посол Німеччини заявив, що Берлін поки не надаватиме Україні ракети Taurus

19 жовтня, 2023 четвер
19:01
Війна з Росією Мартін Єгер

Посол Німеччини в Україні Мартін Єгер заявив, що наразі Берлін не планує надавати Україні далекобійні ракети Taurus: український уряд вже поінформували про це рішення

Про це Єгер повідомив в інтерв'ю Європейській правді

"Наразі не буде постачань ракет Taurus Україні. На мою думку, федеральний уряд та канцлер Німеччини дуже чітко дали це зрозуміти. Ми поінформували про це рішення також український уряд, причому детально поінформували. І наразі це – все, що я можу сказати публічно з цього приводу", - заявив посол. 

Він зазначив, що разом з тим Німеччина готує для України новий пакет допомоги на суму один мільярд євро, до якого увійдуть "дійсно важливі складові, що допоможуть зміцнити вашу протиповітряну оборону".

"До речі, сьогодні Німеччина - можливо, якщо не враховувати США - є провідною країною, що інвестує у вашу ППО", - заявив Єгер. 

Посол Німеччини додав, що Берлін продовжує підтримувати Україну і нагадав, що нещодавно країна оголосила, що надасть Україні ще один повністю укомплектований комплекс Patriot та додаткові системи IRIS-T.

Що відомо про ракети Taurus

Taurus KEPD 350/150 – дозвукова авіаційна оперативно-тактична крилата ракета великої дальності класу "повітря - поверхня" для високоточних ударів та ураження високозахищених та заглиблених цілей без заходу ракетоносія в зону ППО противника. Базова модель KEPD-350 має тандемну бетонобійну бойову частину масою 481 кг, вага вибухової речовини – близько 50 кг. Маса заправленої – 1360 кг, порожньої – 1080 кг. Гранична дальність польоту – не менше 500 км.

У травні стало відомо, що Україна попросила в Німеччини далекобійні ракети.

У серпні нардеп Чернєв із посиланням на власні джерела повідомив, що у  бундестазі досягли консенсусу щодо передачі Україні ракет Taurus. Водночас німецьке видання Spiegel повідомило, що канцлер Олаф Шольц хоче внести технічні модифікації в ракети, щоб унеможливити удари Києвом по російській території. Водночас посол України у Німеччині Олексій Макеєв виступив проти обмеження дальності далекобійних ракет Taurus.

Міністерка закордонних справ Німеччини Анналена Бербок наприкінці серпня закликала пришвидшити рішення про постачання Україні ракет дальнього радіуса дії, бо кожен день важливий. А в середині вересня німецькі депутати написали листа Шольцу із закликом ухвалити рішення на користь України.

Своєю чергою, Шольц наразі не планує надавати Україні ракети Taurus, але може дати більше боєприпасів для Patriot. 

Світ
Україна
Німеччина
ППО
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