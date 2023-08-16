Посол розповів про переваги ізраїльської системи раннього оповіщення, яку планують запустити в Україні
За допомогою ізраїльської системи раннього оповіщення про повітряну небезпеку військові знатимуть, який саме регіон України перебуває під загрозою
Про це Укрінформу повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.
Дипломат зазначив, що обіцяна Україні ізраїльським урядом система раннього оповіщення ще не запрацювала, досі тривають процедури адаптації.
"Я не хотів би спекулювати на причинах такої затримки, але ми справді розраховували, що система запрацює швидше, адже наше населення щодня перебуває під обстрілами, і чіткіша система оповіщення змогла б покращити якість життя частини українців. Поки орієнтовної дати запуску немає. Ми очікуємо розпочати тестування окремих елементів системи наприкінці вересня", - сказав Корнійчук.
Він наголосив, що ця система оповіщення – не ППО, однак за її допомогою військові знатимуть, куди летить ворожий об'єкт, і вмикатимуть сирену лише там, а не по всій Україні.
"Насправді більшою частиною це програмний продукт, який, використовуючи нашу систему обладнання, зможе точніше інформувати про потенційні об’єкти ураження та локалізацію. Тобто якщо десь із території Росії у повітря підніметься винищувач чи буде запущено ракету або дрон, система зможе спрогнозувати, куди прямує цей об’єкт, і відповідно, сигнал повітряної тривоги лунатиме не по всій країні, а у конкретній області чи навіть місті", - пояснив дипломат.
При цьому він зазначив, що система не вміє перехоплювати ракети.
- Ізраїль у 2022 році обіцяв спеціально розробити та поставити Україні системи оповіщення для цивільного населення. У січні Ізраїль погодився офіційно передати Україні технології розумного оповіщення.
- Коли цього року Київ відвідав міністр закордонних справ Ізраїлю Елі Коен, а за ним депутати кнесету Юлій Едельштейн та Зеєв Елькін, вони підтвердили цю обіцянку.
- Наприкінці квітня стало відомо, що Ізраїль встановив у Києві систему оповіщення про атаки. У травні цю систему протестували в столиці.
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