Про це Укрінформу повідомив посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук.

Дипломат зазначив, що обіцяна Україні ізраїльським урядом система раннього оповіщення ще не запрацювала, досі тривають процедури адаптації.

"Я не хотів би спекулювати на причинах такої затримки, але ми справді розраховували, що система запрацює швидше, адже наше населення щодня перебуває під обстрілами, і чіткіша система оповіщення змогла б покращити якість життя частини українців. Поки орієнтовної дати запуску немає. Ми очікуємо розпочати тестування окремих елементів системи наприкінці вересня", - сказав Корнійчук.

Він наголосив, що ця система оповіщення – не ППО, однак за її допомогою військові знатимуть, куди летить ворожий об'єкт, і вмикатимуть сирену лише там, а не по всій Україні.

"Насправді більшою частиною це програмний продукт, який, використовуючи нашу систему обладнання, зможе точніше інформувати про потенційні об’єкти ураження та локалізацію. Тобто якщо десь із території Росії у повітря підніметься винищувач чи буде запущено ракету або дрон, система зможе спрогнозувати, куди прямує цей об’єкт, і відповідно, сигнал повітряної тривоги лунатиме не по всій країні, а у конкретній області чи навіть місті", - пояснив дипломат.

При цьому він зазначив, що система не вміє перехоплювати ракети.