Посол США в ООН їде в Бразилію після заяв Лули да Сілви про "заохочування війни", планує перевірити позицію щодо України
Сьогодні, 2 травня, постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд відвідає Бразилію після гучних заяв президента Лули да Сілви про "заохочування війни" в Україні союзниками, які надають Україні зброю
Про це інформує CNA.
Зазначається, що постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зустрінеться із чиновниками в Бразилії та зосередиться на обговоренні "широкої співпраці між двома найбільш густонаселеними країнами Західної півкулі, а не на заявах Лули".
Водночас неназваний чиновник у Вашингтоні зазначив, що Грінфілд має намір "перевірити" Бразилію щодо війни в Україні.
"Наша позиція полягає в тому, що низка країн у всьому світі, включаючи Бразилію, може відіграти позитивну роль у спробі покласти край цьому конфлікту. Але ми повинні переконатися, що будь-який світ справедливий і міцний, який дотримується принципів, суверенітету та територіальної цілісності", - сказав чиновник на умовах анонімності.
- 16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні.
- Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". На це відреагували у Білому домі, заявивши, що у цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти.
- Крім того, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав бразильського президента відвідати Україну та заявив, що Київ із зацікавленістю спостерігає за його зусиллями із пошуку рішення для припинення війни.
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