Про це інформує CNA.

Зазначається, що постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зустрінеться із чиновниками в Бразилії та зосередиться на обговоренні "широкої співпраці між двома найбільш густонаселеними країнами Західної півкулі, а не на заявах Лули".

Водночас неназваний чиновник у Вашингтоні зазначив, що Грінфілд має намір "перевірити" Бразилію щодо війни в Україні.

"Наша позиція полягає в тому, що низка країн у всьому світі, включаючи Бразилію, може відіграти позитивну роль у спробі покласти край цьому конфлікту. Але ми повинні переконатися, що будь-який світ справедливий і міцний, який дотримується принципів, суверенітету та територіальної цілісності", - сказав чиновник на умовах анонімності.