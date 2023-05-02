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Посол США в ООН їде в Бразилію після заяв Лули да Сілви про "заохочування війни", планує перевірити позицію щодо України

2 травня, 2023 вiвторок
10:14
Світ Лінда Томас-Грінфілд в ООН

Сьогодні, 2 травня, постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд відвідає Бразилію після гучних заяв президента Лули да Сілви про "заохочування війни" в Україні союзниками, які надають Україні зброю

Про це інформує CNA.

Зазначається, що постійний представник США в ООН Лінда Томас-Грінфілд зустрінеться із чиновниками в Бразилії та зосередиться на обговоренні "широкої співпраці між двома найбільш густонаселеними країнами Західної півкулі, а не на заявах Лули".

Водночас неназваний чиновник у Вашингтоні зазначив, що Грінфілд має намір "перевірити" Бразилію щодо війни в Україні.

"Наша позиція полягає в тому, що низка країн у всьому світі, включаючи Бразилію, може відіграти позитивну роль у спробі покласти край цьому конфлікту. Але ми повинні переконатися, що будь-який світ справедливий і міцний, який дотримується принципів, суверенітету та територіальної цілісності", - сказав чиновник на умовах анонімності.

  • 16 квітня Луїс Інасіо Лула да Сілва звинуватив російського диктатора Володимира Путіна та президента України Володимира Зеленського у тому, що вони "не роблять кроків для примирення" та заявив, що необхідно створити аналог G20, аби завершити війну в Україні. 
  • Також лідер Бразилії наголосив, що США повинні припинити "заохочувати війну" на території України й "почати говорити про мир". На це відреагували у Білому домі, заявивши, що у цьому випадку Бразилія повторює російську та китайську пропаганду, взагалі не дивлячись на факти.
  • Крім того, речник Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко закликав бразильського президента відвідати Україну та заявив, що Київ із зацікавленістю спостерігає за його зусиллями із пошуку рішення для припинення війни.
Бразилія
Війна з Росією
США
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