Посол України в Ізраїлі: проблеми виїзду з країни немає, але через ажіотаж квиток коштує $800

Про це він сказав в ефірі телеканалу "Еспресо".

"Немає нагальної потреби в евакуації громадян України з території Ізраїлю, окрім територій, які наближені до сектору Гази. Посольство працює в штатному режимі. На жаль, деякі іноземні компанії скасували рейси, але аеропорт теж працює в штатному режимі. Посольство опікується вразливими верствами населення. Це громадяни України, які перебували в Ізраїлі на лікуванні. Ті, хто приїхав тимчасово й залишився без квитка і можливості повернутися додому", - підкреслив Корнійчук.

За словами посла, через ажіотаж середня ціна квитка з Ізраїлю становить близько 800 доларів.

"Виїхати з Ізраїлю можна, найдешевший шлях - це на Кіпр. Полетіти в Європу також можна, але ціни піднялися. Саме із-за ажіотажу середня ціна квитка становить близько 800 доларів. Є проблеми в секторі Гази, де перебуває багато наших громадян. Там є ініціативна група українських громадян. Ці люди самоорганізуються й ми їм допомагаємо виїхати до Єгипту, а далі ними будуть опікуватися наші дипломати з Єгипту", - зауважив Корнійчук.

Події в Ізраїлі: що відомо про українців

Уранці в суботу, 7 жовтня 2023 року, палестинські збройні формування ХАМАС та "Ісламський джихад" відразу в кількох місцях з повітря та на суходолі розпочали масовану атаку на державу Ізраїль. Очільник збройного крила ХАМАСу Мухаммед ад-Дейфа заявив, що його бойовики розпочали операцію "Повінь Аль-Акси". За його словами, ці дії покликані захистити мечеть Аль-Акса у Єрусалимі. Палестинці випустили по території Ізраїлю 2-3 тис. ракет й одночасно захопили 7 громад на півдні.

Прем’єр-міністр Беньямін Нетаньягу виступив з заявою щодо вторгнення бойовиків ХАМАСу в Ізраїль та заявив, що країна перебуває "у стані війни". Уряд країни застосував так званий пункт 40-алеф, офіційно оголосивши про стан війни від 06:00 7 жовтня. Востаннє це ставалося 50 років тому, під час Війни Судного дня 1973-го.

Тоді речник МЗС України заявив про створення оперативного штабу задля допомоги українцям в Ізраїлі.

Посол України в Ізраїлі Євген Корнійчук сказав, що посольство отримує звернення від громадян України як з ізраїльського, так і з палестинського боку.

Увечері суботи президент України Володимир Зеленський повідомляв, що у результаті бойових дій в Ізраїлі могла загинути громадянка України.

Тоді ж стало відомо, що оперативний штаб МЗС України розшукав одного українця, який напередодні зник на півдні Ізраїлю. Водночас у секторі Газа зараз перебувало до 200 громадян України.

Вже 8 жовтня стало відомо про двох загиблих під час подій в Ізраїлі громадянок України. Дипломати вживали заходів для репатріації їхніх тіл.

Днем пізніше дипломати евакуювали з ізраїльського міста Сдерот українського хлопчика, який отримав поранення під час нападу бойовиків. Зокрема, вдалось розшукати п‘ятьох громадян, які вважалися зниклими на півдні Ізраїлю.