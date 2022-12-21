Посольство Ізраїлю відкриє Пункт незламності в Києві
Посольство Ізраїлю відкриє в Україні Пункт незламності в Києві у рамках програми гуманітарної допомоги нашій країні
Про це повідомив посол Ізраїлю в Україні.
"У рамках програми гуманітарної допомоги Україні ізраїльське посольство відкриє у Києві "пункт незламності". Там можна буде отримати базові комунальні послуги: електроенергію, зв'язок, інтернет, опалення та воду", - написав він.
Нещодавно Кабінет Міністрів України затвердив Порядок організації та функціонування Пунктів незламності, яким визначив їх види, комплектацію та алгоритм розгортання. Згідно з ним в Україні планують відкрити 15 тисяч таких пунктів. Вони поділятимуться на стаціонарні, розташовані в будівлях, та мобільні, які розгорнуть на базі намету або транспортного засобу.
- 22 листопада Володимир Зеленський оголосив про старт нового проєкту підтримки людей – Пункти незламності. Це місця, де постійно буде електрика, мобільний звʼязок, інтернет, тепло, вода, ліки.
- 28 листопада стало відомо, що на онлайн-мапі Пункти незламності розділили на три категорії.
- 12 грудня в Україні створили бота для пошуку "Пунктів". Адреси Пунктів незламності у населених пунктах, які розташовані поруч з лінією бойових дій, не розголошуються з міркувань безпеки. Йдеться про Донецьку, Запорізьку, Харківську та Херсонську області. Інформацію про розташування Пунктів незламності в цих регіонах можна дізнатися в місцевих органах влади.
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