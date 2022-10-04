Посольство України в Сербії завило, що використання "прецеденту Косова" для виправдання анексії територій України – неприйнятне

Заяву посольства опублікував телеканал N1.

"Наратив кремлівського диктатора, який намагається маніпулювати прецедентом Косова, щоб легітимізувати агресію Росії проти незалежної європейської держави, є неприйнятним", – йдеться в заяві дипломатичної установи.

Окрім цього, у заяві також підкреслили, що позиція України щодо територіальної цілісності Сербії є "обґрунтованою, стабільною та загальновідомою".

"Україна підтримує діалог між Белградом і Приштиною за посередництва Європейського Союзу", – зазначає українське посольство в Белграді.

Нагадаємо: 13 серпня президент Сербії Александер Вучич заявив, що Сербія не запроваджуватиме санкції проти Росії так довго, як це буде можливо.

Пізніше, 29 серпня, Александар Вучич заявив, що країна має достатні фінансові можливості для забезпечення себе енергоресурсами з інших країн.

30 вересня країни Європейського Союзу досягли попередньої згоди щодо восьмого пакета санкцій проти Росії.

Посли країн Євросоюзу на зустрічі в Брюсселі в понеділок, 3 жовтня, не досягли домовленості щодо восьмого пакета санкцій проти РФ.

.3 жовтня президент Сербії Александар Вучич заявив, що посол України Володимир Толкач закликами приєднатися до санкцій проти Росії "зверхньо чинить тиск" на його країну і він цього не допустить.