Про це розповів керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі Еспресо.

За словами посадовця, сполучення у районі Авдіївки дуже небезпечне, утім місцеві підприємці знаходять можливість завозити продовольство в останній функціонуючий магазин.

"Останні 10-12 кілометрів до міста майже постійно під обстрілами. Завозить підприємець, особисто, сам, на неброньованій машині, ризикуючи майже кожного дня. Поставив він собі в магазині Starlink і телевізор, йде трансляція телемарафону, щоб люди бачили хоча б, яка інформація правдива. Телебачення в Авдіївці немає, бо нема електрики, люди здебільшого можуть слухати радіо", - сказав Барабаш.

Посадовець зазначив, що це є останньою можливістю для місцевих отримувати інформацію від української сторони, адже росіяни глушать наші радіохвилі.

Барабаш також розказав, що ціни в останньому магазині подекуди нижчі, аніж у більш мирних містах.