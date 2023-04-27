Поставив телевізор і Starlink: власник останнього магазину в Авдіївці дав місцевим можливість дивитися українські новини, - начальник МВА Барабаш
В Авдіївці знищено 90% адмінбудівель та відсутня електрика, проте у місті працює один магазин. Його власник організував трансляцію телемарафону, аби місцеві мали можливість отримувати правдиву інформацію
Про це розповів керівник Авдіївської МВА Віталій Барабаш в ефірі Еспресо.
За словами посадовця, сполучення у районі Авдіївки дуже небезпечне, утім місцеві підприємці знаходять можливість завозити продовольство в останній функціонуючий магазин.
"Останні 10-12 кілометрів до міста майже постійно під обстрілами. Завозить підприємець, особисто, сам, на неброньованій машині, ризикуючи майже кожного дня. Поставив він собі в магазині Starlink і телевізор, йде трансляція телемарафону, щоб люди бачили хоча б, яка інформація правдива. Телебачення в Авдіївці немає, бо нема електрики, люди здебільшого можуть слухати радіо", - сказав Барабаш.
Посадовець зазначив, що це є останньою можливістю для місцевих отримувати інформацію від української сторони, адже росіяни глушать наші радіохвилі.
Барабаш також розказав, що ціни в останньому магазині подекуди нижчі, аніж у більш мирних містах.
- Речник об’єднаного пресцентру Сил оборони Таврійського напрямку Олексій Дмитрашківський повідомив, що на Марʼїнському та Авдіївському напрямках продовжуються важкі позиційні бої.
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