Постраждалим від прориву дамби в Краматорську виплатять компенсацію та допоможуть із відновленням житла, – ОВА
Влада Донеччини виплатить постраждалим від прориву дамби в Краматорську грошову компенсацію та надасть допомогу у відновленні житла
Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.
За його словами, ситуація після прориву дамби стабілізувалася.
"Напір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло. Продовжуємо обстежувати затоплені ділянки, відкачувати воду з підвалів підтоплених будинків, фіксуємо та документуємо руйнування. Усім постраждалим буде надана компенсація з місцевого бюджету та допомога у відновленні пошкодженого житла", - написав Кириленко.
Він зазначив, що ОВА вже домовилася з міжнародними організаціями щодо надання необхідних будівельних матеріалів.
Також буде проведено розчистку берегів річки Бичок та заходи, необхідні для того, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій у майбутньому, наголосив чиновник.
- МОЗ запровадить посилений лабораторний контроль якості води в районі, де відбувся прорив дамби.
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