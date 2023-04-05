Про це заявив очільник Донецької ОВА Павло Кириленко.

За його словами, ситуація після прориву дамби стабілізувалася.

"Напір води у водоскидному шлюзі водосховища зменшився, річка Бичок повернулася у своє русло. Продовжуємо обстежувати затоплені ділянки, відкачувати воду з підвалів підтоплених будинків, фіксуємо та документуємо руйнування. Усім постраждалим буде надана компенсація з місцевого бюджету та допомога у відновленні пошкодженого житла", - написав Кириленко.

Він зазначив, що ОВА вже домовилася з міжнародними організаціями щодо надання необхідних будівельних матеріалів.

Також буде проведено розчистку берегів річки Бичок та заходи, необхідні для того, щоб унеможливити повторення подібних ситуацій у майбутньому, наголосив чиновник.