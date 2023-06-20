Ситуація на лінії фронту

Якщо коротко підсумовувати, що відбувається на лінії фронту, то насамперед почну з півдня, де ЗСУ продовжують наступальні дії на декількох напрямках. Тут ми спираємось на слова командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, який сказав, що наші війська просуваються вперед. Лише за добу було знищено більш як 5 рот противника, тобто понад 500 окупантів.

Своєю чергою Генштаб ЗСУ ще зранку 20 червня повідомив, що Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.



Мелітопольський напрямок - дії від звільнених Пʼятихаток до Жеребʼянки. Цей рух дозволяє прямувати до Василівки, як до однієї з важливих опорних точок у трикутнику Василівка - Токмак – Мелітополь. Однак Пʼятихатки ворог зараз контратакує. А Жеребʼянку розташовано на висотах, тому це виклик для наших підрозділів. Також триває непросте просування наших військ на південь від Оріхового до лінії оборони противника, де все заміновано та проглядається, тому просування достатньо непросте.



Далі ми говоримо про Бердянський напрямок - це рух на південь від вже звільненої Макарівки, там лінія Новодарівка - Рівнопіль - Старомайорське - Новодонецьке. Українські сили пробують зрівняти виступ у районі Рівнополя, який також розташований на висоті. Там активно використовується наша артилерія, аби збити з противника будь-які спроби для утримання цього населеного пункту. Тривають бойові дії на зустрічних курсах в Урожайному, на південь від Макарівки.

Поки всі дії, про які казав, ЗСУ проводять на південному фронті до виходу на основні сили оборони противника, до фортифікаційних споруд так званої лінії Суровікіна. Ці дії ми проводимо без залучення оперативних резервів. Не виключаю, що така тактика українських сил буде продовжена ще певний час. Цей поточний формат дає змогу знищувати сили противника й примушувати його перекидати резерви.

До речі, сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що поточним завданням ЗСУ є знекровлення артилерійських засобів противника, що зараз і відбувається та відповідає статистиці. А щодо живої сили ворога, то сьогодні він втратив 1100 своїх окупантів, і це рекорд з точки зору знищення такої кількості ворожої сили. При цьому, противник вдається до контратак, використовуючи артилерію, повторне мінування окремих ділянок, ударні дрони "Ланцет", гелікоптери Ка-52, які активно збиваються Збройними Силами. Зазначу, за 7 днів знищено вже 5 гелікоптерів Ка-52.



На Бахмутському напрямку наші підрозділи намагаються витісняти противника з панівних висот.



Привид, командир взводу снайперів "Привиди" президентської бригади, старший лейтенант, розповів, що напрямок Бахмута достатньо великий. На деяких ділянках тиша, бо там все стабілізовано, а є місця, де ведуться бойові дії. Усі дії спрямовані в оборонний напрямок з обох сторін. На його напрямку ситуація контрольована й стабільна.

Привид зауважив, що найбільш ефективною є робота в групах. Група - це не тільки снайпера, це ще частини, які відповідають за прикриття, вихід та відхід з позицій, та група евакуації. Це група бійців, які працюють в унісон. Робота груп на Бахмутському напрямку завжди була складною. Основною проблемою є дистанція. Снайпери працюють як на малих дистанціях, так і на великих. Проблема на Бахмутському напрямку полягає у скороченні дистанції до 150-200 метрів.



Старший лейтенант зауважив, що бувають моменти, коли снайпери працюють на дистанції 2400 метрів, але все залежить від того, яка стоїть задача. Основною схемою є робота по прикриттю штурмових підрозділів та робота з позицій, які розташовані на відстані 200-300 метрів. Снайперів готують, як універсальних солдатів, щоб вони змогли працювати у різних умовах на будь-яких дистанціях. Хлопці пристосовуються, виходячи з ситуації, обирають оптимальні позиції для роботи.

Військовий зазначив, що на озброєнні стоять українські гвинтівки UAR-10 як основний вид зброї, який дозволяє ефективно працювати на невеликих дистанціях. Також є Barrett MRAD калібру 338, вони заточені до 1500 метрів. А найкраща - Barrett М82, яка дає змогу відпрацьовувати цілі до 2400 метрів. Гвинтівка UAR-10 користується популярністю, тому що у її комплектації є все те, що дає змогу працювати та не заважати їй робити дива. Вона проста й складається з двох частин, швидко розбирається, а на полі бою усуваються усі дефекти. Її робоча дальність - це 800 метрів. Хлопці з тепловізійним прицілом працюють на дистанції 1100-1200 метрів, що є винятковим варіантом.

Допомога ветеранам війни

А далі про інші фронти, де ми так само маємо міцно тримати оборону. Йдеться про розв'язання проблем наших ветеранів, яких стає все більше, а їхня адаптація до цивільного життя часом є непростою задачею. Такі завдання вирішує Український ветеранський фонд.

Руслана Величко-Трифонюк, перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду (УВФ), розповіла, що фонд працює для ветеранів війни та членів їхніх родин, також для родин загиблих захисників. Найчастіше проблема, з якою звертаються до фонду, - оформлення будь-яких соціальних пільг. Тобто, де ветерани мають комунікувати з якоюсь державною структурою, тоді у них починаються проблеми, тому ветерани можуть звертатися до УВФ за юридичними консультаціями.



Керівниця УВФ зазначила, що днями уряд дав старт інституту помічника ветерана. Цей проєкт спочатку розпочне свою роботу у чотирьох областях: Вінницька, Львівська, Миколаївська, Дніпропетровська. Відповідно, там теж будуть помічники ветеранів, які допомагатимуть в оформленні пільг, надаватимуть всі необхідні консультації.



Величко-Трифонюк розказала, що в УВФ є гаряча лінія кризової підтримки, на яку може подзвонити будь-який військовий, де йому нададуть допомогу психологи. Також на гарячій лінії працюють ще й ветерани-психологи, відповідно, військовому буде простіше і зрозуміліше звернутися до свого побратима. Крім того, у фонді діють програми підтримки для бізнесу з мікро- та макрофінансування.