Головна English Львів Таблоїд
ua ru en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Погляд
Головна Статті Поточний формат дій ЗСУ примушує противника перекидати резерви. Колонка Сергія Згурця
Аналітика

Поточний формат дій ЗСУ примушує противника перекидати резерви. Колонка Сергія Згурця

Сергій Згурець
20 червня, 2023 вiвторок
21:11
Статті Сергій Згурець

Поки всі дії ЗСУ проводять на південному фронті до виходу на основні сили оборони противника, до фортифікаційних споруд так званої лінії Суровікіна

Ситуація на лінії фронту

Якщо коротко підсумовувати, що відбувається на лінії фронту, то насамперед почну з півдня, де ЗСУ продовжують наступальні дії на декількох напрямках. Тут ми спираємось на слова командувача оперативно-стратегічного угруповання військ "Таврія" Олександра Тарнавського, який сказав, що наші війська просуваються вперед. Лише за добу було знищено більш як 5 рот противника, тобто понад 500 окупантів.

карта оборони противника 20.06.23

Своєю чергою Генштаб ЗСУ ще зранку 20 червня повідомив, що Сили оборони України продовжують наступати на Мелітопольському та Бердянському напрямках.

Мелітопольський напрямок - дії від звільнених Пʼятихаток до Жеребʼянки. Цей рух дозволяє прямувати до Василівки, як до однієї з важливих опорних точок у трикутнику Василівка - Токмак – Мелітополь. Однак Пʼятихатки ворог зараз контратакує. А Жеребʼянку розташовано на висотах, тому це виклик для наших підрозділів. Також триває непросте просування наших військ на південь від Оріхового до лінії оборони противника, де все заміновано та проглядається, тому просування достатньо непросте.

Далі ми говоримо про Бердянський напрямок - це рух на південь від вже звільненої Макарівки, там лінія Новодарівка - Рівнопіль - Старомайорське - Новодонецьке. Українські сили пробують зрівняти виступ у районі Рівнополя, який також розташований на висоті. Там активно використовується наша артилерія, аби збити з противника будь-які спроби для утримання цього населеного пункту. Тривають бойові дії на зустрічних курсах в Урожайному, на південь від Макарівки.

Поки всі дії, про які казав, ЗСУ проводять на південному фронті до виходу на основні сили оборони противника, до фортифікаційних споруд так званої лінії Суровікіна. Ці дії ми проводимо без залучення оперативних резервів. Не виключаю, що така тактика українських сил буде продовжена ще певний час. Цей поточний формат дає змогу знищувати сили противника й примушувати його перекидати резерви.

До речі, сьогодні секретар РНБО Олексій Данілов сказав, що поточним завданням ЗСУ є знекровлення артилерійських засобів противника, що зараз і відбувається та відповідає статистиці. А щодо живої сили ворога, то сьогодні він втратив 1100 своїх окупантів, і це рекорд з точки зору знищення такої кількості ворожої сили. При цьому, противник вдається до контратак, використовуючи артилерію, повторне мінування окремих ділянок, ударні дрони "Ланцет", гелікоптери Ка-52, які активно збиваються Збройними Силами. Зазначу, за 7 днів знищено вже 5 гелікоптерів Ка-52.

На Бахмутському напрямку наші підрозділи намагаються витісняти противника з панівних висот.

карта Бахмут20.06.23
Привид, командир взводу снайперів "Привиди" президентської бригади, старший лейтенант, розповів, що напрямок Бахмута достатньо великий. На  деяких ділянках тиша, бо там все стабілізовано, а є місця, де ведуться бойові дії. Усі дії спрямовані в оборонний напрямок з обох сторін. На його напрямку ситуація контрольована й стабільна.

Привид зауважив, що найбільш ефективною є робота в групах. Група - це не тільки снайпера, це ще частини, які відповідають за прикриття, вихід та відхід з позицій, та група евакуації. Це група бійців, які працюють в унісон. Робота груп на Бахмутському напрямку завжди була складною. Основною проблемою є дистанція. Снайпери працюють як на малих дистанціях, так і на великих. Проблема на Бахмутському напрямку полягає у скороченні дистанції до 150-200 метрів.

Старший лейтенант зауважив, що бувають моменти, коли снайпери працюють на дистанції 2400 метрів, але все залежить від того, яка стоїть задача. Основною схемою є робота по прикриттю штурмових підрозділів та робота з позицій, які розташовані на відстані 200-300 метрів. Снайперів готують, як універсальних солдатів, щоб вони змогли працювати у різних умовах на будь-яких дистанціях. Хлопці пристосовуються, виходячи з ситуації, обирають оптимальні позиції для роботи.

Військовий зазначив, що на озброєнні стоять українські гвинтівки UAR-10 як основний вид зброї, який дозволяє ефективно працювати на невеликих дистанціях. Також є Barrett MRAD калібру 338, вони заточені до 1500 метрів. А найкраща - Barrett М82, яка дає змогу відпрацьовувати цілі до 2400 метрів. Гвинтівка UAR-10 користується популярністю, тому що у її комплектації є все те, що дає змогу працювати та не заважати їй робити дива. Вона проста й складається з двох частин, швидко розбирається, а на полі бою усуваються усі дефекти. Її робоча дальність - це 800 метрів. Хлопці з тепловізійним прицілом працюють на дистанції 1100-1200 метрів, що є винятковим варіантом.

Допомога ветеранам війни

А далі про інші фронти, де ми так само маємо міцно тримати оборону. Йдеться про розв'язання проблем наших ветеранів, яких стає все більше, а їхня адаптація до цивільного життя часом є непростою задачею. Такі завдання вирішує Український ветеранський фонд.

Руслана Величко-Трифонюк, перша заступниця виконавчої директорки Українського ветеранського фонду (УВФ), розповіла, що фонд працює для ветеранів війни та членів їхніх родин, також для родин загиблих захисників. Найчастіше проблема, з якою звертаються до фонду, - оформлення будь-яких соціальних пільг. Тобто, де ветерани мають комунікувати з якоюсь державною структурою, тоді у них починаються проблеми, тому ветерани можуть звертатися до УВФ за юридичними консультаціями.

Керівниця УВФ зазначила, що днями уряд дав старт інституту помічника ветерана. Цей проєкт спочатку розпочне свою роботу у чотирьох областях: Вінницька, Львівська, Миколаївська, Дніпропетровська. Відповідно, там теж будуть помічники ветеранів, які допомагатимуть в оформленні пільг, надаватимуть всі необхідні консультації.

Величко-Трифонюк розказала, що в УВФ є гаряча лінія кризової підтримки, на яку може подзвонити будь-який військовий, де йому нададуть допомогу психологи. Також на гарячій лінії працюють ще й ветерани-психологи, відповідно, військовому буде простіше і зрозуміліше звернутися до свого побратима. Крім того, у фонді діють програми підтримки для бізнесу з мікро- та макрофінансування.

Відео
Новини
Україна
Росія
Сергій Згурець
Мелітополь
російська армія
ЗСУ
Бердянськ
Війна з Росією
Донеччина
окупанти
Запорізька область
Бахмут
Військові новини
Колонка Згурця
втрати окупантів
Читайте також:
Дмитро Снєгирьов
Автор Дмитро Снєгирьов
19 червня, 2023 понедiлок
Путін перебуває в паралельній реальності й не контролює хід вигаданої ним "спецоперації"
Євген Пригожин
20 червня, 2023 вiвторок
Пригожин пішов на конфронтацію в невдалий для міноборони РФ момент - контрнаступ ЗСУ, - розвідка Британії
19 червня, 2023 понедiлок
Укргідроенерго: рівень води в Каховському водосховищі, ймовірно, впав нижче 7 м
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 36.79
    Купівля 36.79
    Продаж 37.37
  • EUR
    Купівля 40.21
    Продаж 41.01
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, вiвторок
20 червня
21:54
Підрив Каховської ГЕС: кількість загиблих зросла до 21 людини, підтопленими залишаються 595 будинків
21:42
літаки Аерофлоту
Антирекорд з 2000 року: у РФ через санкції внутрішні авіаперельоти подорожчали майже на третину
21:37
Ексклюзив
"Привид", командир взводу снайперів "Привиди" президентської бригади
Як працюють снайпери на Бахмутському напрямку: розповідає старший лейтенант президентської бригади Привид
21:25
Еммануель Макрон
Франція змінила позицію та підтримуватиме вступ України до НАТО, - Le Monde
20:59
Ексклюзив
військовий експерт Черник
ЗСУ воюють уже з третім контингентом російської армії з початку повномасштабної війни, - військовий експерт Черник
20:55
Авіакатастрофа Superjet Аерофлоту в Шереметьєво
У РФ засудили пілота через авіакатастрофу, в якій загинув 41 пасажир
20:39
блискавка
У Гатному на Київщині блискавка влучила у житловий будинок
20:34
Планету вкрито шаром хмар: NASA створило візуалізацію викидів вуглецю в атмосферу Землі
20:12
Гантер Байден
Син президента США Гантер Байден визнав податкові порушення в обмін на угоду зі слідством, - CNN
20:03
OPINION
Ігор Гулик
Іноді позирайте на час…
20:00
Огляд
Перемога України
Переможні новини 482-го дня війни: ЗСУ наступають на Мелітопольському та Бердянському напрямках, а ППО знищила понад 90 відсотків російських "шахедів"
19:59
ЗСУ, ББМ, БМП
ЗСУ за день уразили 17 артпідрозділів росіян, на напрямках основних зусиль ворога сталося 35 боєзіткнень, - Генштаб
19:16
Робота снайперів-прикордонників
"Жива сила ворога успішно знищується": Сирський показав відео роботи снайперів на Бахмутському напрямку
19:13
Голодомор
Парламент Словаччини визнав Голодомор геноцидом українського народу
19:12
Ексклюзив
окупанти Бердянськ
Впевненість окупантів в тому, що вони "назавжди" на окупованій території почала зникати, - депутат Запорізької міськради Кирильчук
18:59
Королева Данії Маргрете II
Найстаріший монарх Європи королева Данії Маргрете ІІ кидає курити у віці 83 роки
18:59
Відчинити двері і не боятись Путіна: Порошенко в Лондоні закликав союзників запросити Україну в НАТО
18:58
ядерна зброя рф ракета
Буданов: РФ ще не перемістила до Білорусі ядерну зброю
18:56
ЄС
ЄС наглядатиме за країнами, які можуть реекспортувати підсанкційні товари до РФ, - спецпредставник О’Салліван
18:26
Ексклюзив
Рада Європи
Реєстр збитків від агресивної війни РФ проти України почне роботу на початку осені, - кореспондентка Еспресо зі Страсбурга
18:17
З Угорщини повернулись троє звільнених росією полонених
В Україну повернули трьох із одинадцяти полонених, вивезених до Угорщини з РФ
18:03
OPINION
Петро Олещук
Спроба "африканізувати" російсько-українську війну провалилася
17:53
Іспанія 74 річний терорист
Посилки з бомбами в Іспанії: затриманого засудили за тероризм із метою перешкоджання підтримці України
17:45
на фото: Директор Департаменту муніципальної безпеки КМДА
Трагедія через закрите під час обстрілу укриття: оголошено підозру директору департаменту КМДА Ткачуку
17:43
Збір коштів: захисники потребують пікап
17:01
"Не муляж": Буданов після російських фейків про його здоров'я зустрівся з послом Японії та заступницею Кулеби Джапаровою
16:43
на фото Дмитро Муратов
Виступ російського журналіста Муратова на медіафорумі в Німеччині перервав сигнал повітряної тривоги
16:42
Ексклюзив
ракета Storm Shadow
Через вихід РФ із ракетного договору Шойгу може боятися ударів по Криму британськими Storm Shadow, - експерт Defense Express Киричевський
16:39
Грузія ЄС
Грузія позаду України: У Брюсселі оцінили рівень виконання вимог Тбілісі щодо членства в ЄС
16:22
Внаслідок підриву Каховської ГЕС підтопленим залишається 41 населений пункт
Росіяни обстріляли рятувальників ДСНС у Херсоні, є загиблий і поранені
16:18
вибух
У Тамбовській області РФ прогримів вибух на пороховому заводі, є загиблі та поранені
16:06
фейкові новини, fake news
У Болгарії близько 400 сайтів поширюють російську пропаганду та дезінформацію, - Фонд гуманітарних і соціальних досліджень
16:00
OPINION
Сергій Таран
"Нереформована Україна" на полі бою захищає спокій непорушних стандартів НАТО
15:53
Президент Болгарії Румен Радев
Президент Болгарії Радев: участь у наданні Україні боєприпасів буде помилкою
15:45
Ексклюзив
ЗСУ
Для виходу на кордон у межах 1991 року нам потрібно провести щонайменше дві наступальні операції, - військовий аналітик Гетьман
15:39
Ексклюзив
Маріупольський напрямок. Карта. 16/06/23
Наша піхота мужньо й без втрат відбиває атаки противника на Вугледарському напрямку, - офіцер ЗСУ Кішак
15:39
Вийшов перший тизер серіалу "Ходячі мерці: Деріл Діксон"
15:35
Україна Японія
Японія надасть Україні екстрену допомогу на $5 млн
15:13
У Бердянську військовий пілот у відставці збирав дані про колишніх колег, щоб переманити їх на бік РФ
14:59
Урсула фон дер Ляєн
Президентка Єврокомісії оголосила про план фінансової допомоги Україні на наступні 4 роки
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected] Курси валют надані kurs.com.ua

Підтримку виробництва англійської версії сайту здійснено в рамках проєкту за підтримки Фонду розвитку ЗМІ Посольства США в Україні. Погляди авторів не обов'язково збігаються з офіційною позицією уряду США. / Developing of webpage’s English version supported by the Media Development Fund of the U.S. Embassy in Ukraine. The views of the authors do not necessarily reflect the official position of the U.S. Government


  • © 2023 ESPRESO.TV