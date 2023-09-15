Потреби в залученні жінок-медиків на фронт наразі немає, – Маляр

Про це в ефірі телемарафону 15 вересня сказала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Вона нагадала, що президент Зеленський підписав закон про обов'язкову постановку на облік жінок із медичною та фармацевтичною освітою 21 жовтня минулого року. З 1 жовтня цей закон набуває чинності.

"Генштаб тоді й зараз запевняє, що не потребує жінок цих спеціальностей безпосередньо на фронті, і я нагадаю, що постановка на облік – це не означає мобілізацію. Це перше", - сказала Маляр.

"По-друге, у нас немає на фронті жінок, які там знаходяться без їхньої згоди", – додала заступниця голови Міноборони.