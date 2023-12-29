"Потрібно буде пережити 2 місяці на обмеженому дотуванні": інвестбанкір Фурса про причину зустрічі Шмигаля з донорами України
Інвестиційний банкір Сергій Фурса розповідає, як Україна може пережити перші два місяці 2024 року на обмеженому дотуванні
Про це він розповів в етері Еспресо.
На заяву віцепрем'єрки, міністерки економіки Юлії Свириденко, що Україні доведеться зупинити виплату пенсій та заробітної плати держслужбовцям, якщо на початку 2024 року вона не отримає фінансову підтримку від США та ЄС, Фурса сказав: "Якщо підтримки не буде в наступному році протягом року, то рано чи пізно, ми прийдемо до проблем з тим, щоб виплачувати соціалки. Ніхто не говорить про те, що в січні чи лютому є загроза, такого взагалі немає".
За його словами, американська та європейська фінансова допомога почне надходити приблизно з березня, як і говорив прем'єр-міністр Денис Шмигаль.
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"Перші два місяці ми будемо на обмеженому дотуванні й в рамках цього нам потрібно пережити ці два місяці. Одним з інструментів може бути коротке фінансування від міжнародних партнерів в тому чи іншого вигляді. Тобто короткий кредит близько мільярду доларів, який ми повернемо в той момент, коли почне надходити західна допомога, от про це насправді говорить прем'єр Шмигаль", - пояснив інвестиційний банкір.
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