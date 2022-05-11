Потрібно дозволити військовополоненим говорити нісенітниці за зразком Ізраїлю, - журналіст Трегубов
Журналіст Віктор Трегубов вважає, що президент України Володимир Зеленський на державному рівні повинен дозволити нашим військовим, які потрапили в полон, говорити все, що завгодно
Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".
"В Україні потрібно спробувати прийняти політику щодо своїх військовополонених, таку як в Ізраїлі. Щоб наший президент замість того, щоб записувати відеоролики, дозволив українським військовим, які потрапили в полон, на офіційному рівні говорити всякі нісенітниці", - вважає Трегубов.
Трегубов зауважив, що президент повинен дозволити українським військовополоненим не грати в героя, а намагатись говорити будь-що.
"Президент на офіційному рівні повинен дозволити нашим військовим, які потрапили до полону, не грати в героїв, а просто говорити ворогу будь-що. Ми просто маємо декларувати це на державному рівні й це має сказати президент. Це все для того, щоб зробити російське ІПСО неефективним. Військові розуміють, що людина в полоні ніщо не представляє і скаже все, що потрібно ворогу. Просто це потрібно роз’яснити для цивільних, щоб ворог зрозумів, що до цих людей не слід ставитись серйозно. І в майбутньому, щоб українське населення знало, що полонений говорить нісенітниці, які дозволені на державному рівні", - додав Трегубов.
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