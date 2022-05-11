Таку думку він висловив в етері телеканалу "Еспресо".

"В Україні потрібно спробувати прийняти політику щодо своїх військовополонених, таку як в Ізраїлі. Щоб наший президент замість того, щоб записувати відеоролики, дозволив українським військовим, які потрапили в полон, на офіційному рівні говорити всякі нісенітниці", - вважає Трегубов.

Трегубов зауважив, що президент повинен дозволити українським військовополоненим не грати в героя, а намагатись говорити будь-що.

"Президент на офіційному рівні повинен дозволити нашим військовим, які потрапили до полону, не грати в героїв, а просто говорити ворогу будь-що. Ми просто маємо декларувати це на державному рівні й це має сказати президент. Це все для того, щоб зробити російське ІПСО неефективним. Військові розуміють, що людина в полоні ніщо не представляє і скаже все, що потрібно ворогу. Просто це потрібно роз’яснити для цивільних, щоб ворог зрозумів, що до цих людей не слід ставитись серйозно. І в майбутньому, щоб українське населення знало, що полонений говорить нісенітниці, які дозволені на державному рівні", - додав Трегубов.

За допомогою СБУ було проведено 9 обмінів і повернуто до України 324 українців з російського полону

Міністерка реінтеграції Ірина Верещук зазначила, що Росія порушує Женевську конвенцію, коли намагається обміняти цивільних українців на своїх військовополонених. РФ планувала використовувати депортованих українців для подальшого обміну.

Уповноважена Верховної Ради з прав людини Людмила Денісова повідомила, що полонених українських військовослужбовців розмістили у слідчому ізоляторі селища Комсомольський у Росії. Співробітники Федеральна служба безпеки провели інструктаж для адміністрації

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