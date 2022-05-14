Потрібно встановити заборону заходити порожнім танкерам на російські термінали у Чорному та Балтійському морях, - екснардепка Гопко

Про це вона розповіла в етері Еспресо.



Колишня народна депутатка зазначила: "Є ще ідея, встановити окремий режим заборони доступу нафтоналивних суден у Чорне та Балтійське моря. Тому, що з Балтики йде виключно нафтовий експорт РФ, там більше ніхто нафту не завозить. В районі Данських проток з Північного моря можна, наприклад, силами Королівських ВПС Великої Британії блокувати захід порожніх танкерів під завантаження на російські термінали".



Ганна Гопко зауважила, що росіяни вже мали б десятки проблем з нафтовими сховищами та перепродажем нафти в інші країни, якби з самого початку повномасштабного вторгнення була політична готовність до таких кроків.

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