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Війна з Росією: хроніка
Головна війна з Росією Потрібно встановити заборону заходити порожнім танкерам на російські термінали у Чорному та Балтійському морях, - екснардепка Гопко
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Потрібно встановити заборону заходити порожнім танкерам на російські термінали у Чорному та Балтійському морях, - екснардепка Гопко

14 травня, 2022 субота
12:43
війна з Росією нафта

Ганна Гопко, народна депутатка України VIII скликання зауважила, що потрібно встановити окремий режим для нафтоналивних суден заходити за російською нафтою, це допоможе призупинити її експорт та створити проблеми для нафтових сховищ РФ

Про це вона розповіла в етері Еспресо.

Колишня народна депутатка зазначила: "Є ще ідея, встановити окремий режим заборони доступу нафтоналивних суден у Чорне та Балтійське моря. Тому, що з Балтики йде виключно нафтовий експорт РФ, там більше ніхто нафту не завозить. В районі Данських проток з Північного моря можна, наприклад, силами Королівських ВПС Великої Британії блокувати захід порожніх танкерів під завантаження на російські термінали".

Ганна Гопко зауважила, що росіяни вже мали б десятки проблем з нафтовими сховищами та перепродажем нафти в інші країни, якби з самого початку повномасштабного вторгнення була політична готовність до таких кроків.

  • ЄС не відмовиться від ембарго на російську нафту в шостому пакеті санкцій
  • Греція допомагає РФ обходити санкції, попри спроб ЄС заборонити експорт російських енергоресурсів
  • Андрій Клименко, головний редактор порталу BlackSeaNews зазначив, що до європейських портів експортується 60-70% російської нафти

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Новини
Гопко
нафта
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