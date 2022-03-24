Повернулися додому: у Польщі брак чоловічої української робочої сили, - дослідження агенції працевлаштування

Про це повідомляє Європейська Правда з посиланням на аналітичний центр агенції працевлаштування Gremi Personal.



Це сталося внаслідок масового повернення в Україну понад 285 тис громадян, більшість з яких особи чоловічої статі. З цієї причини, припинився притік чоловічої робочої сили, що значно відбилося на ринку праці Польщі, де, як відомо, наразі близько 70% пропозицій роботи для іноземців орієнтовані саме на чоловіків.

За попередньою інформацією, найбільший дефіцит відчула будівельна галузь. Раніше там працювало біля 400 тис. громадян України. Агенція працевлаштування повідомляє про нестачу будівельників, водіїв, малярів та штукатурів.

"В цілому бракує працівників на підприємствах на місця, де важлива фізична сила - це важка промисловість, металургійна, підприємства харчової промисловості", – повідомляють в пресрелізі аналітичного центру.



Польські роботодавці нині воюють за чоловіків, що залишилися на території Польщі. А також за тих, хто потенційно може виїхати з України (студенти, багатодітні батьки).

Зокрема поляки пропонують привабливі ставки заробітної плати, допомагають з евакуацією й легалізацією родин. Крім того агенції працевлаштування розпочали діалог з клієнтами про збільшення кількості вакансій для жінок.