Повітряні сили визначили фахівців, які вчитимуться керувати системою ППО Patriot

Про це в етері телемарафону "Єдині новини" повідомив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

"Кожен ЗРК має свої нюанси, тому потрібно знати, який тип. Все ж таки зараз ця інформація не оприлюднюється, як тільки вона буде, зрозуміло, що фахівці вже визначені, командувач Повітряних сил генерал-лейтенант Олещук затвердив уже перелік людей, які можуть бути направлені на це навчання, як це було з Iris-T та Nasams, коли за кілька тижнів наші фахівці Повітряних сил, зенітники, навчилися вправно оперувати цими комплексами. Можливо, трошки довше часу займе Patriot, тому що це трохи інша техніка, але вона більш потужна, більш далекобійна, і це дуже гарні новини, що дійсно вона стане на озброєння", - повідомив речник.

21 грудня США оголосили про рішення передати Україні ЗРК Patriot. Відомо, що система протиповітряної оборони Patriot здатна збивати крилаті ракети, балістичні ракети малого радіуса дії та літаки на значно вищій висоті, ніж раніше надані Україні системи протиповітряної оборони.

У Повітряних силах заявили, що ЗСУ зможуть опанувати Patriot за кілька місяців.

За даними ЗМІ, навчання можуть відбуватися на базі Форт-Сіллі, штат Оклахома, США.

23 грудня повідомлялося, що навчання українських військових на американських зенітних ракетних комплексах Patriot має розпочатися "дуже скоро" й триватиме "кілька місяців".

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