Про це повідомили у Повітряних силах ЗСУ.

Як зазначено в повідомленні, всі цілі вдалось уразити упродовж п'яти годин.

"З 11:00 по 16:00 4 січня 2023 року на східному напрямку підрозділами зенітних ракетних військ Повітряних сил Збройних Сил України знищено російський штурмовик Су-25, ударний вертоліт Ка-52 і БПЛА оперативно-тактичного рівня "Орлан-10".

Ка-52 - російський бойовий вертоліт, командирська машина армійської авіації. Здійснює розвідку місцевості, цілевказівки й координацію дій групи бойових вертольотів. Здатен вражати броньовану та неброньовану техніку, живу силу й повітряні цілі на полі бою. Є продовженням розвитку моделі Ка-50 "Чорна акула".

Су-25 (за класифікацією НАТО - Frogfoot, неформально - Грач) - одномісний броньований дозвуковий штурмовик, призначений для надання авіаційної підтримки у зоні бойових дій вдень та вночі за умов візуальної видимості цілі, а також для знищення об'єктів із заданими координатами у випадку льотної погоди. Об'єктом ураження можуть бути наземні та надводні цілі, а також повітряні маловисотні, повільні цілі (гелікоптери і транспортні літаки).

"Орлан-10" - російський багатоцільовий безпілотний авіаційний комплекс. Призначений для ведення спостереження за об'єктами у важкодоступній місцевості. Може нести на борту декілька типів цільового устаткування: тепловізор, фотокамеру, гіростабілізовану відеокамеру, радіопередавач, ретранслятор тощо.