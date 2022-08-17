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Повітряні сили ЗСУ за добу ліквідували 3 безпілотники, вертоліт і опорні пункти російських загарбників

17 серпня, 2022 середа
13:23
війна з Росією техніка

Українські захисники Збройних сил України 16 серпня знищили три безпілотники, вертоліт Ка-52 і опорні пункти рашистів

Про це інформують в телеграмі Повітряних сил ЗСУ.

За добу 16 серпня авіація Збройних сил України завдала до десяти ударів по позиціях окупаційних військ на Запорізькому та Донецькому напрямках.

"Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника", - йдеться в повідомленні.

Крім того, зенітні ракетні підрозділи ліквідували три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52.

  • Повітряні сили ЗСУ за 15 серпня ліквідували два безпілотники "Орлан", крилату ракету Х-59 та завдали понад 10 ударів по армії РФ на тимчасово окупованих територіях України.
  • Від початку повномасштабного вторгнення і до 16 серпня Росія втратила близько 43 900 військових, 1880 танків, 4152 броньовані машини та 196 гелікоптерів.
  • 16 серпня стало відомо, що на південних рубежах захисту авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи знищили живу силу і техніку противника.
  • Поблизу міста Мар'їнка Донецької області Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів.

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російська армія
ЗСУ
Донеччина
Запорізька область
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Автор Микола Княжицький
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