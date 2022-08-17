Повітряні сили ЗСУ за добу ліквідували 3 безпілотники, вертоліт і опорні пункти російських загарбників
Українські захисники Збройних сил України 16 серпня знищили три безпілотники, вертоліт Ка-52 і опорні пункти рашистів
Про це інформують в телеграмі Повітряних сил ЗСУ.
За добу 16 серпня авіація Збройних сил України завдала до десяти ударів по позиціях окупаційних військ на Запорізькому та Донецькому напрямках.
"Під прикриттям винищувальної авіації, штурмовики Су-25 та бомбардувальники Су-24м завдали ударів по взводних та ротних опорних пунктах, танкових колонах на марші та скупченню живої сили й техніки противника", - йдеться в повідомленні.
Крім того, зенітні ракетні підрозділи ліквідували три безпілотних літальних апарати та вертоліт Ка-52.
- Повітряні сили ЗСУ за 15 серпня ліквідували два безпілотники "Орлан", крилату ракету Х-59 та завдали понад 10 ударів по армії РФ на тимчасово окупованих територіях України.
- Від початку повномасштабного вторгнення і до 16 серпня Росія втратила близько 43 900 військових, 1880 танків, 4152 броньовані машини та 196 гелікоптерів.
- 16 серпня стало відомо, що на південних рубежах захисту авіація ЗСУ завдала ударів по опорних пунктах ворога, а ракетно-артилерійські підрозділи знищили живу силу і техніку противника.
- Поблизу міста Мар'їнка Донецької області Збройні сили України продовжують знищувати російських окупантів.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.22
Купівля 39.22Продаж 40.07
-
EUR
Купівля 39.64Продаж 40.74
- Актуальне
- Важливе