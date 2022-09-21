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Позачергові президентські вибори у Казахстані відбудуться 20 листопада

21 вересня, 2022 середа
15:58
Світ Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв

Президент Казахстану Касим-Жомарт Токаєв підписав указ про проведення у Республіці позачергових президентських виборів 20 листопада

Про це повідомила прес-служба глави держави.

"Постановляю: призначити позачергові вибори президента Республіки Казахстан на 20 листопада 2022 року", - йдеться в указі президента, опублікованому в середу.

Центральній виборчій комісії доручено забезпечити організацію та проведення позачергових президентських виборів; уряду вжити необхідних заходів щодо організаційного, матеріально-технічного та фінансового забезпечення виборів.

Указ набуває чинності з дня його першого офіційного опублікування.

  • Нагадаємо, 1 вересня Токаєв оголосив у Казахстані дострокові вибори президента, реформи та амністію учасників січневих протестів.
  • 17 вересня Токаєв підписав Закон "Про внесення змін та доповнень до Конституції", згідно з яким у Казахстані встановлюється семирічний термін президентського терміну, при цьому обиратися глава держави може лише один раз. Раніше термін президентського мандату становив п'ять років, і обиратися глава держави міг двічі поспіль. Також Казахстан повернув столиці назву Астана замість Нур-Султан.

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вибори
Казахстан
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