Про це повідомляє CNN.

Видання опублікувало серію супутникових знімків, зроблених Planet Labs і Європейським космічним агентством. На них видно вогонь та дим біля Запорізької АЕС.

"На трьох супутникових знімках, зроблених 24 серпня о 10:39 ранку, 11:30 ранку та 11:35 ранку за місцевим часом, видно послідовні проблиски пожежі, що розростається на південь від ЗАЕС, і диму, що підіймається із зольника, розташованого у північній частині комплексу", - повідомляє CNN.

25 серпня дипломат, постійний представник України в ООН (2015-2019) Володимир Єльченко в ефірі Еспресо заявив, що через кілька днів буде досягнута домовленість й інспектори МАГАТЕ зможуть відвідати ЗАЕС.

Український омбудсмен повідомив, що з березня окупаційні війська затримали 26 працівників ЗАЕС, їх катують.

24 серпня Зеленський в ООН закликав Росію припинити ядерний шантаж, а МАГАТЕ – взяти під контроль ЗАЕС.

23 серпня стало відомо, що Лавров у розмові з головою МЗС Франції підтвердив згоду РФ на допуск місії МАГАТЕ на ЗАЕС.

23 серпня, на ініційованому Росією засіданні Радбезу заступниця генсека ООН Розмарі Дікарло теж наголосила на тому, що РФ має терміново вивести військові сили зі ЗАЕС, а місія МАГАТЕ може потрапити туди лише з території України.

18 серпня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що генеральний директор МАГАТЕ Рафаель Маріано Гроссі готовий очолити делегацію на Запорізьку атомну електростанцію.

Також генеральний секретар ООН Антоніу Гутерреш після зустрічі у Львові заявив, що місія МАГАТЕ на Запорізьку АЕС має їхати з Києва, зі станції необхідно вивести військових і озброєння.

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