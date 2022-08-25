Пожежі та дим. З'явилися супутникові знімки території довкола окупованої ЗАЕС
З космосу зафіксували сильне задимлення біля Запорізької атомної електростанції в Енергодарі
Про це повідомляє CNN.
Видання опублікувало серію супутникових знімків, зроблених Planet Labs і Європейським космічним агентством. На них видно вогонь та дим біля Запорізької АЕС.
"На трьох супутникових знімках, зроблених 24 серпня о 10:39 ранку, 11:30 ранку та 11:35 ранку за місцевим часом, видно послідовні проблиски пожежі, що розростається на південь від ЗАЕС, і диму, що підіймається із зольника, розташованого у північній частині комплексу", - повідомляє CNN.
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