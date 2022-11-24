Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.

"З масованим обстріом бездогано впоралася протиповітряна оборона. З тими силами та засобами, які є у нас, робити такі результати – це геройські вчинки всіх захисників неба", – зазначив військовий.

За його словами, є дуже широкий спектр озброєння та особового складу, задіяного до відбиття нападу з повітря - це і винищувальна авіація, і зенітно-ракетні війська, і мобільні вогневі групи з ПЗРК.

Нагадаємо, 23 листопада окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді

23 листопада окупанти випустили близько 65 крилатих ракет, постраждали будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції щонайменше у чотирьох регіонах