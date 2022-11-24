ППО бездоганно впоралася з масованим обстрілом росіян, - Ігнат про ракетні удари 23 листопада
Росія протягом 23 листопада випустила по території України близько 70 ракет. Понад 50 було збито нашими захисниками
Речник командування Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат в ефірі телемарафону.
"З масованим обстріом бездогано впоралася протиповітряна оборона. З тими силами та засобами, які є у нас, робити такі результати – це геройські вчинки всіх захисників неба", – зазначив військовий.
За його словами, є дуже широкий спектр озброєння та особового складу, задіяного до відбиття нападу з повітря - це і винищувальна авіація, і зенітно-ракетні війська, і мобільні вогневі групи з ПЗРК.
- Нагадаємо, 23 листопада окупанти влучили в об'єкт інфраструктури та двоповерховий будинок у Києві, також росіяни обстріляли житловий будинок у Вишгороді
- 23 листопада окупанти випустили близько 65 крилатих ракет, постраждали будинки, ТЕЦ, ТЕС і електропідстанції щонайменше у чотирьох регіонах
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