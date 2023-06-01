Про це повідомила пресслужба СБУ.

Голова СБУ Василь Малюк, а також представники Сил безпеки та оборони України підписали прапор, який продадуть на аукціоні.

"Цей прапор став одним із символів нашої боротьби з рашизмом на міжнародній арені. Український нардеп Олександр Маріковський у прямому сенсі слова відбив його у росіян під час Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співтовариства, що проходила в Анкарі", – підкреслили в СБУ.