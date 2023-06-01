Прапор, який український нардеп відбив у росіянина на саміті ПАЧЕС, продадуть на аукціоні United24
Український стяг, який нардеп Олександр Маріковський відбив у росіянина на саміті ПАЧЕС, продадуть на аукціоні United24, а кошти спрямують на допомогу ЗСУ
Про це повідомила пресслужба СБУ.
Голова СБУ Василь Малюк, а також представники Сил безпеки та оборони України підписали прапор, який продадуть на аукціоні.
"Цей прапор став одним із символів нашої боротьби з рашизмом на міжнародній арені. Український нардеп Олександр Маріковський у прямому сенсі слова відбив його у росіян під час Парламентської асамблеї Чорноморського економічного співтовариства, що проходила в Анкарі", – підкреслили в СБУ.
- На початку травня росіянин на саміті ПАЧЕС у Туреччині забрав український прапор із рук нардепа Олександра Маріковського. Політик накинувся на представника країни-агресорки з кулаками й відібрав стяг.
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