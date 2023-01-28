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Працівникам ЗАЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами, заблокували перепустки, - Генштаб

28 січня, 2023 субота
19:24
війна з Росією Енергодар, Запорізька АЕС

Працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами заблокували перепустки для проходу на станцію

Про це Генштаб повідомив у facebook

Зазначається, що окупанти продовжують чинити морально-психологічний та фізичний тиск на місцеве населення.

"Так, працівникам Запорізької АЕС, які не підписали трудовий договір з окупантами заблокували перепустки для проходу на станцію, а робітникам, яких примусили підписати контракт, оголосили про зниження заробітної плати, мотивуючи це тим, що станція не працює", - йдеться у дописі.

Російська армія продовжує наступальні дії на трьох напрямках

"Втрачаючи велику кількість живої сили, противник поки що продовжує наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках. На Куп’янському, Лиманському, Запорізькому та Херсонському – веде оборону", – інформує ГШ.

Читайте також: Саме на Бахмутському напрямку ворог зазнає великих втрат у живій силі, - командир роти батальйону "Свобода" Оропай

Сіверський напрямок: противник обстріляв з мінометів райони населених пунктів Гай, Хрінівка і Миколаївка Чернігівської області та Волфине, Муравейня, Середина Буда, Стара Гута, Рожковичі та Бачівськ на Сумщині.

Слобожанський напрямок: результаті мінометних та артилерійських обстрілів, шкоди зазнали райони населених пунктів Гур’їв Козачок, Красне, Стариця, Охрімівка, Варварівка, Новомлинськ, Дворічна, Западне, Нескучне, Тернова та Куп’янськ Харківської області.

Куп’янський напрямок: ворог обстріляв позиції українських військ в районах населених пунктів Іванівка, Кислівка і Крохмальне на Харківщині; Новоселівське Луганської області та Берестове на Донеччині.

Лиманський напрямок: з мінометів та ствольної артилерії ворог обстріляв Макіївку, Червонопопівку та Діброву Луганської області.

Бахмутський напрямок: вогневого ураження зазнали райони 18 населених пунктів. Серед них – Спірне, Верхньокам’янське, Роздолівка, Бахмут, Часів Яр, Кліщіївка, Курдюмівка та Майорськ Донецької області.

Авдіївський напрямок: під ворожий вогонь потрапили Бердичі, Авдіївка, Водяне, Невельське, Веселе, Красногорівка, Мар’їнка і Новомихайлівка.

Новопавлівський напрямок: вогневого впливу зазнали Богоявленка, Вугледар та Золота Нива на Донеччині.

Запорізький напрямок: обстріляні 15 населених пунктів, зокрема Времівка і Новопіль Донецької області та Малинівка, Червоне, Гуляйполе, Чарівне, Оріхів і Новоданилівка на Запоріжжі.

Херсонський напрямок: артилерійських обстрілів зазнали райони населених пунктів Михайлівка, Гаврилівка, Дудчани, Качкарівка, Червоний Маяк, Козацьке, Тягинка, Комишани та Херсон.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника

Стало відомо, що Авіація Сил оборони протягом поточної доби завдала 4 удари по районах зосередження окупантів, зокрема додається, що українські підрозділи ракетних військ і артилерії уразили 2 пункти управління, 2 позиції ППО та 3 райони зосередження живої сили противника.

Також у Генштабі зазначили, що окупанти продовжують зазнавати втрат.

"Так, зокрема, тільки до міської лікарні населеного пункту Токмак Запорізької області за останні дні привезли до 50 поранених окупантів. Більшість із них, після отримання формальної допомоги, відправляють назад на передову", - зазначається у пості.

  • 27 січня Генштаб повідомив, що ворог планує створити на атомній електростанції комісію для перевірки двох ліній електроживлення по 750 КВт з метою планування відновлювальних робіт та подачі живлення для транзиту електроенергії із Запорізької АЕС до РФ.

  • Нагадаємо, експерти Інституту вивчення війни попередили, що новий наступ росіян може відбутися на Луганщині або поблизу Вугледара, Донецька область.
  • Як повідомив Генштаб, загарбники надалі ведуть наступальні дії на Бахмутському, Авдіївському та Новопавлівському напрямках, однак захисники відбили атаки в районах 12 населених пунктів

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російська армія
окупанти
Запорізька АЕС
Військові новини
втрати окупантів
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