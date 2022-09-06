Працівникам Запорізької АЕС, які працюють під російською окупацією, не загрожує відповідальність за колабораціонізм, - Верещук

Про це заявила міністр із питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук.

"В Женевській конвенції атомні об'єкти окремо виписані, тому не вважатиметься колабораціонізмом робота працівників ЗАЕС під окупацією. Інша річ, що Женевська конвенція чітко забороняє окупантам примушувати до співпраці», – зазначила вона", - заявила вона.

Також Верещук оцінила перспективи покарання окупантів за примус працівників ЗАЕС до роботи. Відомо, що цивільні особи на окупованих об'єктах перебувають під захистом Женевської конвенції, а міжнародне право забороняє захоплення атомних станцій, тому дії окупантів - незаконні.

"За порушення міжнародного гуманітарного права немає дієвих міжнародних інструментів притягнення до відповідальності. В Україні окупантів можна притягнути до кримінальної відповідальності за порушення законів та звичаїв війни. Перший додатковий протокол до Женевських конвенцій забороняє напад на атомні об'єкти. Цивільні особи на цих об'єктах перебувають під захистом конвенцій. Тобто міжнародне право у принципі забороняє захоплення атомних станцій, і, відповідно, всі дії окупанта на них – незаконні", - йдеться у заяві.

У вечірньому зверненні 5 вересня президент Зеленський заявив, що Запорізька станція вдруге опинилася за крок від радіаційної катастрофи через російську пропаганду.

Укргідрометцентр спрогнозував нову ймовірність переміщення радіації в разі умовної аварії на Запорізькій АЕС.

5 вересня в Енергоатомі заявили, що через обстріли росіян була відімкнена остання лінія, яка з'єднує ЗАЕС з енергосистемою.

6 серпня Ірина Верещук заявила, що Україна вимагає від РФ надати коридор для евакуації жінок і дітей із територій біля ЗАЕС.

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