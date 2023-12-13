"Працюємо цілодобово": Синєгубов повідомив про укріплення оборони Куп'янська за зразком Харкова
Куп'янськ укріплюють кільцевою обороною, як це робили для Харкова на початку повномасштабного вторгнення РФ. Фортифікаційні споруди будують на всіх напрямках
Про це "Суспільному" повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.
"Ми будуємо оборону Куп'янська за зразком Харкова, коли ми будували кільцеву оборону з кількох кілець захисних споруд. Конкретику не скажу, але все необхідне для військових ми створюємо, щоби вони займалися лише знищенням нашого ворога", — сказав чиновник.
За його словами, на грудень 2023 року фортифікаційні споруди будують на всіх напрямках, але пріоритетних – чотири.
"Ми працюємо цілодобово. Спостерігаємо постійно за діями ворога, маємо вживати заходів. Щодо фортифікаційних споруд — їх будуємо на всіх напрямках. Пріоритетних — чотири: Сумський, Куп'янський, Лиманський, Борівський", — сказав очільник Харківської ОВА.
Він зазначив, що ворог постійно обстрілює центр і приватний сектор Куп'янська. У місті наразі залишаються близько 350 дітей.
Нагадаємо, 30 листопада президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках. "Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь – Херсонська область", - розповів президент.
Що відомо про евакуацію з прифронтових регіонів
У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.
27 жовтня Рада оборони Харківської області прийняла рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Куп'янського району. "На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами", - заявив Синєгубов. Евакуації підлягають сім'ї з дітьми з населених пунктів: с. Кіндрашівка, с. Тищенківка, м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли.
29 листопада голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що з трьох громад на Харківщині евакуювали всіх дітей.
Однак 12 грудня стало відомо, що на Харківщині можуть оголосити евакуацію ще з кількох громад.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.04 Купівля 37.04Продаж 37.66
- EUR Купівля 39.88Продаж 40.83
- Актуальне
- Важливе