"Працюємо цілодобово": Синєгубов повідомив про укріплення оборони Куп'янська за зразком Харкова

Про це "Суспільному" повідомив очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов.

"Ми будуємо оборону Куп'янська за зразком Харкова, коли ми будували кільцеву оборону з кількох кілець захисних споруд. Конкретику не скажу, але все необхідне для військових ми створюємо, щоби вони займалися лише знищенням нашого ворога", — сказав чиновник.

За його словами, на грудень 2023 року фортифікаційні споруди будують на всіх напрямках, але пріоритетних – чотири.

"Ми працюємо цілодобово. Спостерігаємо постійно за діями ворога, маємо вживати заходів. Щодо фортифікаційних споруд — їх будуємо на всіх напрямках. Пріоритетних — чотири: Сумський, Куп'янський, Лиманський, Борівський", — сказав очільник Харківської ОВА.

Він зазначив, що ворог постійно обстрілює центр і приватний сектор Куп'янська. У місті наразі залишаються близько 350 дітей.

Нагадаємо, 30 листопада президент Володимир Зеленський наказав посилити оборону і будівництво фортифікацій на всіх основних напрямках. "Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар’їнський та інші напрямки на Донеччині – максимум уваги. Харківщина – це Куп’янський напрямок, також оборонна лінія Купʼянськ – Лиман. І вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь. Також південь – Херсонська область", - розповів президент.

Що відомо про евакуацію з прифронтових регіонів

У березні 2023 року Кабінет Міністрів України схвалив механізм примусової евакуації дітей за супроводом одного з батьків або іншого законного представника із зон активних бойових дій.

27 жовтня Рада оборони Харківської області прийняла рішення про примусову евакуацію родин із дітьми з Куп'янського району. "На Раді оборони Харківської області ухвалили рішення оголосити примусову евакуацію сімей з дітьми з Куп'янської, Кіндрашівської та Курилівської громад Куп'янського району, які перебувають під постійними ворожими обстрілами", - заявив Синєгубов. Евакуації підлягають сім'ї з дітьми з населених пунктів: с. Кіндрашівка, с. Тищенківка, м. Куп'янськ, смт Куп'янськ-Вузловий, смт Ківшарівка, с. Глушківка, с. Колісниківка, с. Курилівка, с. Новоосинове, с. Подоли.

29 листопада голова ОВА Олег Синєгубов повідомив, що з трьох громад на Харківщині евакуювали всіх дітей.

Однак 12 грудня стало відомо, що на Харківщині можуть оголосити евакуацію ще з кількох громад.