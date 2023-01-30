Про це інформує Державне бюро розслідувань.

"Працівники ДБР повідомили про підозру колишньому начальнику штабу Центру бойового забезпечення Військово-Морських Сил Збройних Сил України та командиру групи інженерного забезпечення з Криму, які у 2014 році перейшли на бік ворога", - пише пресслужба.

Слідство встановило, що після захоплення рашистами військової частини в Криму начальник штабу та командир групи відмовилися передислокуватись на підконтрольну Україні територію та присягнули на вірність країні-спонсору тероризму.

Наразі колишні українські військові "працюють" у складі "міжнародного протимінного центру збройних сил РФ". Зловмисники здійснюють інженерне забезпечення ворога, мінують території України, інфраструктурні об'єкти, адміністративні будівлі та домівки мирних жителів.

Ексофіцери за наказом рашистів використовують розмінувальну техніку для обстрілу не лише ЗСУ, а й цивільних об'єктів.

"За оперативними даними, саме ці зрадники стоять за використанням установки УР-77 "Метеорит" у міських кварталах Маріуполя. На додаток, родичі одного зі зрадників проживають у Львівський області. Приблизно за місяць до повномасштабного вторгнення він попередив, що скоро разом з російською армією прийде "звільняти" їх", - роз'яснили правоохоронці.

Мати та сестра одразу виїхали за кордон, а батько з бабусею залишились в Україні.

Підозрюваним передбачається покарання - позбавлення волі до 15 років за ґратами.

Міністра транспорту Росії Євгена Дітріха підозрюють в організації незаконних авіаперельотів до тимчасово окупованого Криму.

До 12 років позбавлення волі засуджено депутата Верховної Ради Криму за державну зраду, який голосував за прийняття незаконних постанов Росії та загальнокримський референдум.