Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.

Основним завданням експоліцейської з Куп'янська було сприяння створенню окупаційного "правоохоронного органу". Вона агітувала колег співпрацювати з росіянами, а в разі відмови погрожувала їм фізичною силою. Також жінка провела незаконний обшук у квартирі слідчого, щоб знайти й вилучити табельну вогнепальну зброю.

Її колега, експоліцейська з Борової, патрулює місто в цивільному одязі з георгіївською стрічкою. Крім того, жінка приймає заяви від громадян.

Колишнім поліцейським заочно оголосили підозри в держзраді.

27 лютого Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державної зради стосовно Куп'янського міського голови Геннадія Мацегори.

28 лютого СБУ повідомила про підозру Геннадію Мацегора за намір "здати" місто російським окупантам та переговори з ними.

24 квітня стало відомо, що колаборанти в Боровій на Харківщині увійшли до складу окупаційної влади.

13 травня в Куп'янську підозру в держзраді оголосили заступниці начальника райвідділу поліції, яка супроводжувала російську військову техніку.

18 травня ДБР повідомило про підозру двом поліцейським з Куп’янська, які віддали зброю окупантам.

29 травня Борівська міськрада повідомила, що одна зі старост співпрацює з російськими окупантами, розселяє загарбників у селі та пиячить із ними.

7 липня росіяни заарештували мера тимчасово окупованого Куп'янська, який зрадив Україну.

30 липня на Харківщині підозру оголосили "очільнику" окупаційного "відділу освіти" Куп'янського району, який планував впроваджувати російську освіту на захоплених територіях України.

14 серпня заочну підозру в колабораціонізмі оголосили ексмеру Куп'янська, який "очолив" окуповану Петропавлівську громаду.

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