Працюють у псевдоправоохоронних органах окупантів: на Харківщині оголосили підозру експоліцейським
На Харківщині в держзраді заочно підозрюють двох поліцейських, які погодилися працювати в окупаційних "правоохоронних органах"
Про це повідомив Офіс генпрокурора в телеграмі.
Основним завданням експоліцейської з Куп'янська було сприяння створенню окупаційного "правоохоронного органу". Вона агітувала колег співпрацювати з росіянами, а в разі відмови погрожувала їм фізичною силою. Також жінка провела незаконний обшук у квартирі слідчого, щоб знайти й вилучити табельну вогнепальну зброю.
Її колега, експоліцейська з Борової, патрулює місто в цивільному одязі з георгіївською стрічкою. Крім того, жінка приймає заяви від громадян.
Колишнім поліцейським заочно оголосили підозри в держзраді.
- 27 лютого Куп'янська окружна прокуратура Харківської області розпочала досудове розслідування за фактами посягання на територіальну цілісність і недоторканність України та державної зради стосовно Куп'янського міського голови Геннадія Мацегори.
- 28 лютого СБУ повідомила про підозру Геннадію Мацегора за намір "здати" місто російським окупантам та переговори з ними.
- 24 квітня стало відомо, що колаборанти в Боровій на Харківщині увійшли до складу окупаційної влади.
- 13 травня в Куп'янську підозру в держзраді оголосили заступниці начальника райвідділу поліції, яка супроводжувала російську військову техніку.
- 18 травня ДБР повідомило про підозру двом поліцейським з Куп’янська, які віддали зброю окупантам.
- 29 травня Борівська міськрада повідомила, що одна зі старост співпрацює з російськими окупантами, розселяє загарбників у селі та пиячить із ними.
- 7 липня росіяни заарештували мера тимчасово окупованого Куп'янська, який зрадив Україну.
- 30 липня на Харківщині підозру оголосили "очільнику" окупаційного "відділу освіти" Куп'янського району, який планував впроваджувати російську освіту на захоплених територіях України.
- 14 серпня заочну підозру в колабораціонізмі оголосили ексмеру Куп'янська, який "очолив" окуповану Петропавлівську громаду.
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