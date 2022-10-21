Є такий термін "туман війни". Так от саме в такому тумані війни зараз політики, журналісти, експерти намагаються спрогнозувати подальший хід війни на території України. А це найбільша війна після завершення Другої світової та наслідки цієї війни надзвичайно важливі для всього устрою й світового порядку.

Успіхи української армії на Півдні

З’явилася досить цікава публікація в американському виданні The New York Times, де з посиланням на оцінки американської розвідки, стверджується наступне: "українські військові мають досягти успіхів у війні проти російської армії впродовж наступних 6 тижнів, якщо зможуть продовжувати свій наступ на Півдні та Північному Сході до того, як вогка земля та сніг змусять армію зробити паузу".

Насправді на таку паузу українська армія зовсім не розраховує і збирається воювати й зимою, бо має для цього всі можливості. А російська армія стикається з тими ж проблемами, що й на початку війни: проблеми з логістикою, поганою розвідкою, управлінням, з нестачею командирів і навченої піхоти, а також зі значними втратами.

Ті мобілізовані, яких вони зараз кидають у бій, не вмотивовані, не достатньо навчені та погано екіпіровані. Тож американські чиновники на умовах анонімності кажуть, що Україна найближчими тижнями має продовжувати використовувати свою перевагу, і що український наступ може незабаром змусити російські сили у Херсоні відступити за Дніпро.

Відведення російських військ із Правобережжя Херсонщини

Противник планує організовано відступити з правобережної частини Херсонської області й закріпитися вздовж лівого берега Дніпра. І це відбуватиметься за прогнозами десь до середини листопада.

За цей проміжок часу якраз органи окупаційної влади з Бериславського району та Херсону мають забезпечити поступове відведення своїх підрозділів. І після цього будуть відводитися й передові підрозділи російської армії, які поки намагаються стримати просування ЗСУ. Але війна сповнена сюрпризів і хід будь-якого плану може йти за іншим сценарієм.

Зараз ми бачимо, що російська армія намагається здійснювати заходи масової примусової депортації населення з Херсонської області, заміновує дамбу Каховської ГЕС.

Яка логіка в діях ворога, якщо він реалізує план підриву Каховської ГЕС

Політолог Володимир Молчанов вважає, що після оприлюднення цієї інформації стала зрозумілою логіка ворога. Це може бути дезінформація, або створення вигляду, наче українці купилися на цю дезінформацію. Але так чи інакше, коли росіяни дали зрозуміти, що на дамбі стоять вантажівки з вибухівкою, і при чому вони підключені до детонаторів і можуть спрацювати у будь-який момент, наприклад при бомбардуванні цього мостопереходу над дамбою.

Росіяни замінували шлюз, а це взагалі нонсенс з точки зору втрат для України та потреб окупантів, тому що шлюз – це те, що було б непогано вже давно знищити ЗСУ. Це підняло б трохи рівень нижче Каховської греблі всього Дніпра, але саме трохи, на той рівень, який би не призвів до жодних катастроф, але б унеможливив більшість російських паромних переправ. Тому що та болотиста місцевість, звідки вони переправляються з лівого на правий берег, була б підтоплена. Це зменшить можливу загрозу у разі підриву росіянами дамби.

Володимир Молчанов висловив думку, що мінування дамби – це інформаційно-психологічна операція росіян проти українців. Переконати політичне керівництво у неприпустимості бомбардувань цих переходів і надалі користуватися цим переходом безперешкодно, зокрема для ротації військової сили.

Пан Володимир особисто ще не переконаний, що росіяни вирішили остаточно піти з правого берега. Поки що вони дійсно відводять зокрема і кадрові війська, але ці війська, які простояли пів року на фронтах в глухій обороні дуже часто мають боєздатність навіть нижчу, ніж мобілізовані.

Гуманітарна катастрофа на Правобережжі

Володимир Молчанов зазначив, що у росіян не буде в тилу такої кількості людей і на правому березі очікується гуманітарна катастрофа. Оскільки росіяни припиняють постачання товарів туди, рублів, оскільки всіх колаборантів вивели звідти. Вони займаються системним пограбуванням всього, що там є: вивозять обладнання з лікарень, вміст аптек і магазинів. Вивозять усе зі шкіл, які вони контролювали, обладнання банків. Що це означає? Що на херсонців може очікувати справжня катастрофа. Без їжі, без комунальних послуг, бо росіяни офіційно оголосили про евакуацію підприємств, які надають комунальні послуги. Чи буде можливість у херсонців самостійно налагодити комунальні послуги, невідомо. Тому що російські солдати у якості окупаційної сили все ще залишаються і вони будуть грабувати порожні будинки, яких досить багато залишилося через виїзд українців на підконтрольну територію України.

Чи відбувається процес укріплення фортифікаційних споруд ворога

Володимир Молчанов повідомив, що навколо Херсона, по периметру міста, окупанти частково побудували та частково добудовують лінію укріплення: окопи та бліндажі. Також є певні чутки, які скоріш за все відповідають дійсності, що росіяни готують лінії оборони від села Олександрівка Миколаївської області до Вірьовочної Балки та навіть далі, до села Благодатного, що південніше Посад-Покровського. Це така проміжна лінія між поточною лінією фронту, яка проходить північніше аж повз канал Інгулець-Миколаїв, десь посередині між Херсоном і цією поточною лінією фронту. Тобто це означає, що у росіян ще багато можливостей, щоб утриматися на цих проміжних рубежах.

Пан Володимир зазначив, що за непідтвердженою інформацією самим росіянам, які зараз стоять на цих лініях, повідомили, що вони будуть евакуйовані протягом тижня. Але це не означає, що на їхнє місце не зайдуть інші.

Чи означає евакуація, що заміни десантних підрозділів на мобілізованих військових поки немає

Пан Володимир зауважив, що ротація відбувається протягом останніх днів, коли росіяни побудували баржевий міст, який тільки вчора ввечері почали нарешті знищувати. Ним вже скористалися у бік правого берега близько 2 тис. російських солдатів і офіцерів. Офіцери, як правило, теж мобілізовані офіцери запасу, проте їхня боєздатність може бути навіть вищою за тих, кого виводять, оскільки ті абсолютно морально розкладені, весь час займалися пограбуванням і мародерством, хоча б тому, що їх не забезпечували їжею.

Володимир Молчанов розповів, що коли російські військові тікали з Півночі Херсонщини ще на початку жовтня, то всі бачили, як окупанти виїжджали на цивільних вкрадених машинах, вантажили туди награбоване, але кидали при цьому свою бойову техніку прямо на позиціях, де вона так і залишилася для ЗСУ. Зокрема, мова йде про ту техніку, яку вони використовували для оборони як стаціонарні вогневі точки, такі як танки Т-62. Це вже не армія і, мабуть, російське командування це теж могло зрозуміти і спробувати їх замінити на свіжі сили.

Чи зачепили удари по Антонівському мосту баржу, яка знаходиться під ним

Пан Володимир мені розповів, що було завдано два удари. За відомостями ОК "Південь" і осіб, наближених до генерала Марченка, було знищено три баржі ближче до лівого берега: одна – в одному ряду, а дві інші – в іншому. Це означає, що цей міст перестав приносити практичну користь. Росіяни будуть змушені на своєму лівому фланзі користуватися виключно понтонними переправами.

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