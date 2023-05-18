Правоохоронці поки не знайшли близько $750 тис. з хабаря Князєву, - прокурор

Про це повідомив у коментарі журналістам прокурор САП Олександр Омельченко у Вищій раді правосуддя, передає Укрінформ.

Відповідаючи на запитання, якої суми правоохоронці недорахувалися після обшуків, Омельченко сказав: "Близько мільйона доларів як предмета неправомірно вигоди". Хоча, згідно з підрахунками, бракує близько $750 тис.

За словами прокурора, гроші передавалися Князєву у два етапи: 3 травня було передано $1 млн 350 тис. і 15 травня – $450 тис.

Наразі правоохоронці вилучили $450 тис. у Князєва вдома, ще $597 тис. знайшли у його робочому кабінеті. Решту грошей поки що виявити не вдалося, сказав Омельченко.