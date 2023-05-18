Правоохоронці поки не знайшли близько $750 тис. з хабаря Князєву, - прокурор
Правоохоронці не знайшли близько $750 тис. хабаря, переданого ексголові Верховного Суду як неправомірна вигода для ухвалення потрібного рішення
Про це повідомив у коментарі журналістам прокурор САП Олександр Омельченко у Вищій раді правосуддя, передає Укрінформ.
Відповідаючи на запитання, якої суми правоохоронці недорахувалися після обшуків, Омельченко сказав: "Близько мільйона доларів як предмета неправомірно вигоди". Хоча, згідно з підрахунками, бракує близько $750 тис.
За словами прокурора, гроші передавалися Князєву у два етапи: 3 травня було передано $1 млн 350 тис. і 15 травня – $450 тис.
Наразі правоохоронці вилучили $450 тис. у Князєва вдома, ще $597 тис. знайшли у його робочому кабінеті. Решту грошей поки що виявити не вдалося, сказав Омельченко.
- Ввечері 15 травня НАБУ і САП викрили схему щодо одержання неправомірної вигоди керівництвом та суддями Верховного Суду України. У справі про корупцію у Верховному Суді України затриманий очільник суду Всеволод Князєв та ще одна особа.
- 16 травня Верховний Суд України висловив недовіру голові суду Всеволоду Князєву, а згодом НАБУ та САП оголосили йому підозру в отриманні неправомірної вигоди.
- Під час засідання 17 травня Вищий антикорупційний суд України не задовольнив скаргу щодо затримання та тримання під вартою колишнього голови Верховного Суду Всеволода Князєва.
- 18 травня Вища рада правосуддя дозволила тримання під вартою ексголови Верховного Суду Князєва, САП клопоче про арешт із заставою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
37.13
Купівля 37.13Продаж 37.66
-
EUR
Купівля 40.25Продаж 41.07
- Актуальне
- Важливе