Про це повідомив засновник проєкту Володимир Осєчкін.

За словами засновника, десантник Павло Філатьєв, якому правозахисники допомогли виїхати з Росії до Франції, зізнався в тому, що приховав від Gulagu.net і ЗМІ інформацію про вбивства українців, у затриманні яких він брав участь.

"З урахуванням цієї ситуації та негативного досвіду ми припиняємо (тимчасово призупиняємо) програму сприяння в евакуації осіб, які мають прямий стосунок до російської армії та силових підрозділів. Ми зобов'язані проаналізувати цей негативний досвід і зробити все можливе, щоб унеможливити подібне в майбутньому", - зазначив Володимир Осєчкін.