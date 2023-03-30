Правозахисники призупинили евакуацію російських силовиків за кордон: один із них міг бути причетним до воєнних злочинів
Правозахисники з проєкту Gulagu.net призупиняють програму евакуації російських силовиків: один із вивезених чоловіків може бути причетним до воєнних злочинів
Про це повідомив засновник проєкту Володимир Осєчкін.
За словами засновника, десантник Павло Філатьєв, якому правозахисники допомогли виїхати з Росії до Франції, зізнався в тому, що приховав від Gulagu.net і ЗМІ інформацію про вбивства українців, у затриманні яких він брав участь.
"З урахуванням цієї ситуації та негативного досвіду ми припиняємо (тимчасово призупиняємо) програму сприяння в евакуації осіб, які мають прямий стосунок до російської армії та силових підрозділів. Ми зобов'язані проаналізувати цей негативний досвід і зробити все можливе, щоб унеможливити подібне в майбутньому", - зазначив Володимир Осєчкін.
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