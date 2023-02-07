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Представник Китаю в ООН висловився про атаки на цивільну інфраструктуру та загрозу ядерної кризи в Україні

7 лютого, 2023 вiвторок
08:16
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Заступник постійного представника Китаю при ООН Дай Бін закликав до дотримання гуманітарного права та ядерної безпеки в ході війни РФ проти України

Про це повідомляє китайська державна інформагенція агенція Сіньхуа.  

Про це Дай Бін заявив під час виступу на нараді Ради Безпеки ООН з гуманітарних питань в Україні. 

Він заявив, що китайська сторона вкотре закликає сторони в "українській кризі" враховувати інтереси народу, прагнути сприяти миру та всіма можливими способами підштовхнути сторони до відновлення мирних переговорів та якнайшвидшого припинення війни, яку  дипломат назвав "конфліктом".

Дай Бін наголосив на необхідності дотримуватись міжнародного гуманітарного права, принципу поваги до життя, уникати нападів на цивільних осіб та цивільні об'єкти та забезпечувати безпечну евакуацію персоналу та успішне проведення операцій з гуманітарної допомоги. 

"Ми закликаємо міжнародну спільноту розширювати масштаби допомоги всім постраждалим людям та прискорити відновлення цивільної інфраструктури, щоб пом'якшити вплив "конфлікту" на життя людей", - додав Дай Бін.

Також він зазначив, що будь-яка аварія на ядерних об'єктах може призвести до колосальної гуманітарної та екологічної катастрофи. 

"Китай закликає до негайного припинення обстрілів Запорізької атомної електростанції, серйозного виконання семи основних принципів забезпечення ядерної безпеки, запропонованих генеральним директором МАГАТЕ, та максимальних зусиль щодо запобігання переростанню "конфлікту" в ядерну кризу", - сказав Дай Бін. 

Китай
ООН
війна з Росією
ядерна безпека
воєнні злочини Росії
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