Про це повідомляє РБК.

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Патріарх Кирило провів зустріч з посланцем Папи Римського, архієпископом Болоньї та президентом Конференції італійських єпископів Маттео Дзуппі в Даниловому монастирі.

Дзуппі також зустрівся з дитячим омбудсменом Марією Львовою-Бєловою, повідомляється в її телеграм-каналі.

"Обговорили гуманітарні питання, пов'язані з воєнними діями та захистом прав дітей", — зазначила вона.

Що відомо про "миротворчу місію" Ватикану

Наприкінці квітня Папа Римський Франциск заявив, що Ватикан бере участь у миротворчій місії, щоби спробувати покласти край конфлікту між Росією та Україною.

"Зараз триває місія, але вона ще не оприлюднена. Коли вона буде оприлюднена, я розповім про це", — сказав Папа репортерам під час зворотного рейсу з Угорщини.

Згодом і Київ, і Москва заперечили інформацію про цю ініціативу.

Однак 10 травня держсекретар Ватикану кардинал П'єтро Паролін сказав, що "це не були відмови".

"Вони сказали, що нічого про це не знають, але потім були контакти, де з'ясувалося з обох сторін, що це було непорозуміння", - сказав він.

На початку червня кардинал Дзуппі побував у Києві й зустрівся з президентом Володимиром Зеленським. Омбудсмен Дмитро Лубінець розповів представникові Ватикану про вбивства, зґвалтування і викрадення українських дітей військовими РФ.

28 червня спецпосланець Папи прибув до Москви в межах так званої миротворчої місії Ватикану щодо завершення війни в Україні.