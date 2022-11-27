Прем'єр Бельгії відвідав Бучу й Бородянку
Прем’єр-міністр Королівства Бельгія Александер де Кроо 27 листопада 2022 року побував на Київщині. Він побачив місце масового поховання людей після російської окупації
Про це прозвітував голова Київської ОВА Олексій Кулеба в телеграм.
Прем'єр-міністр Бельгії Александер де Кроо 26 листопада вперше приїхав до України, на наступний день він побував на Київщині.
"Відвідали місце масового поховання людей, яких вбили та закатували росіяни, біля храму Святого Апостола Андрія Первозванного в Бучі", - повідомив Олексій Кулеба.
Він також інформує, що міністр побачив Бородянку, майже зруйновану після російської окупації.
За словами голови ОВА, Александер де Кроо "що захоплюється стійкістю та волею українців".
"Я вдячний країні-союзниці за підтримку та допомогу нашій державі в часи війни", - пише Олексій Кулеба.
- Нагадаємо, Бельгія передала Україні грантовий внесок у розмірі 4,96 млн євро на спеціальний рахунок, який адмініструє Міжнародний валютний фонд.
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