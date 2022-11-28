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Головна Світ Прем'єр Британії: країна продовжить збільшення військової допомоги для України

Прем'єр Британії: країна продовжить збільшення військової допомоги для України

28 листопада, 2022 понедiлок
01:56
Світ Ріші Сунак

Велика Британія не змінюватиме політику колишніх прем'єр-міністрів Бориса Джонсона та Ліз Трасс щодо допомоги Україні

Про це повідомляє Reuters, з посиланням на витяг із першої великої зовнішньополітичної промови чинного глави британського уряду Ріші Сунака.

"Ми будемо підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно. Ми збережемо або збільшимо нашу військову допомогу наступного року. І ми надаємо нову підтримку протиповітряної оборони", - сказав він.

Сунак також пообіцяв, що Лондон надасть нову підтримку Києву в питанні протиповітряної оборони. таким чином Сполучне Королівство не змінюватиме політику колишніх прем'єр-міністрів Бориса Джонсона та Ліз Трасс щодо допомоги Україні.

У вересні Британія заявила, що надала Україні цього року 2,3 мільярда фунтів стерлінгів (2,8 мільярда доларів) допомоги.

  • 27 листопада міністерство оборони Британії опублікувало коротке відео про те, як відправляли в Україну ракети з лазерним наведенням Brimstone 2. Велика Британія вперше передала Україні ракети Brimstone першого покоління близько шести місяців тому.

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Велика Британiя
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