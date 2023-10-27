Прем'єр Люксембургу про зустріч Орбана з Путіним: "Це середній палець солдатам, які щодня помирають в Україні"

Про це він сказав 27 жовтня у Брюсселі, передає "Європейська правда".

"Те, що він (Віктор Орбан, – ред.) зробив із Путіним, – це середній палець для всіх солдатів, які щодня помирають в Україні та страждають від російського нападу", – сказав очільник уряду Люксембургу, коментуючи зустріч двох політиків у Пекіні.

Беттель зазначив, що ЄС не повинен стати заручником Віктора Орбана, який висуває фінансові вимоги для схвалення підтримки України.

"(Орбан каже, – ред.): якщо вам потрібні гроші для України – тоді нам також потрібні гроші для нас. Ми у цій ситуації не повинні бути заручниками пана Орбана. Я переконаний, ми повинні знайти позитивні рішення. Ми не повинні забувати минуле, і Орбан теж", – сказав Беттель.

Що відомо про зустріч Орбана з Путіним

17 жовтня президент РФ Путін у Пекіні зустрівся з прем'єр-міністром Угорщини Віктором Орбаном. Це вперше за понад рік Путін зустрівся з лідером країни Європейського Союзу. У квітні 2022 року до Москви приїздив канцлер Австрії Карл Негаммер.

Орбан на зустрічі з Путіним назвав війну РФ проти України "воєнною операцією".

23 жовтня чотири парламентарі від опозиційної фракції "Моментум" облили паркан навколо кабінету угорського прем’єра Віктора Орбана фарбою кольору крові. Вони дорікнули очільнику уряду контактами з російським диктатором.

26 жовтня очільник угорського уряду заявив, що пишається своїми зустрічами з Путіним.