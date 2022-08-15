Прем'єр-міністерка Фінляндії підтримує заборону видачі віз для росіян

Про це пише фінське видання Yle.

"Це неправильно, що поки Росія веде агресивну, жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати по Європі, бути туристами", - сказала Марін.

Уряд Фінляндії з 16 серпня розпочне обговорення ідеї візових обмежень для громадян Російської Федерації у зв’язку з її агресивною війною проти України.

Видання повідомляє, що у Фінляндії загострилася дискусія про російських туристів після того, як у липні Росія послабила корона обмеження на подорожі. До Фінляндії стало приїжджати більше туристів з Росії, ніж раніше.

В останній тиждень липня близько 21 500 росіян в'їхали до Фінляндії через прикордонні пункти на південному сході Фінляндії, пише видання. Багато росіян використовують Фінляндію як країну-транзит, продовжуючи свою подорож в інші місця.

11 серпня Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.

Того ж дня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.

12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ.

13 серпня прем'єр-міністр Латвії заявив, що рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії необхідно ухвалити на рівні Європейського Союзу.

14 серпня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що скасування цивілізованим світом віз для громадян РФ, може стати першим кроком до бунту в Росії.

Володимир Зеленський сказав, що у Європі щоденно розширюється дискусія щодо візових обмежень для власників паспортів РФ і вона "має привести до відповідних рішень".

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