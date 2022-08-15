Прем'єр-міністерка Фінляндії підтримує заборону видачі віз для росіян
Прем'єр-міністерка Фінляндії Санна Марін планує обмежити російський туризм у Фінляндії таким чином продовживши спільні санкції ЄС
Про це пише фінське видання Yle.
"Це неправильно, що поки Росія веде агресивну, жорстоку війну в Європі, росіяни можуть жити нормальним життям, подорожувати по Європі, бути туристами", - сказала Марін.
Уряд Фінляндії з 16 серпня розпочне обговорення ідеї візових обмежень для громадян Російської Федерації у зв’язку з її агресивною війною проти України.
Видання повідомляє, що у Фінляндії загострилася дискусія про російських туристів після того, як у липні Росія послабила корона обмеження на подорожі. До Фінляндії стало приїжджати більше туристів з Росії, ніж раніше.
В останній тиждень липня близько 21 500 росіян в'їхали до Фінляндії через прикордонні пункти на південному сході Фінляндії, пише видання. Багато росіян використовують Фінляндію як країну-транзит, продовжуючи свою подорож в інші місця.
- 11 серпня Латвія визнала Росію спонсором тероризму та закликала ЄС припинити дію віз для росіян і білорусів.
- Того ж дня Естонія закрила в'їзд росіянам із шенгенськими візами.
- 12 серпня міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський запропонував включити заборону на видачу громадянам Росії віз у новий пакет санкцій проти РФ.
- 13 серпня прем'єр-міністр Латвії заявив, що рішення про припинення видачі шенгенських туристичних віз громадянам Росії необхідно ухвалити на рівні Європейського Союзу.
- 14 серпня радник Офісу президента Михайло Подоляк заявив, що скасування цивілізованим світом віз для громадян РФ, може стати першим кроком до бунту в Росії.
- Володимир Зеленський сказав, що у Європі щоденно розширюється дискусія щодо візових обмежень для власників паспортів РФ і вона "має привести до відповідних рішень".
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