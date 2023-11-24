Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула з візитом в Київ
Глава литовського уряду Інгріда Шимоніте у п'ятницю, 24 листопада, прибула в Україну з чотириденним візитом
Про це вона повідомила на сторінці в Х.
"Під час моєї першої зупинки в Києві сьогодні я вшанувала чоловіків і жінок, які пожертвували своїм життям, захищаючи найфундаментальніші права нації: існувати і жити вільно. Вони віддали своє життя, щоб захистити всіх нас", - написала вона.
За її словами, єдиний спосіб досягти міцного та справедливого миру - це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити свою повну територіальну цілісність, служити міжнародному правосуддю та бути сильнішою.
Натомість видання LRT повідомляє, що прем'єрка перебуватиме в Україні чотири дні - з четверга по неділю.
Вона планує взяти участь у засідання Верховної Ради: "Я зустрінуся з лідерами України, а у суботу візьму участь в ініціативі Українській "зерновій ініціативі", ініційованій президентом України Володимиром Зеленським минулого року", - заявила вона у четвер.
- 11 жовтня міноборони Литви оголосило, що передасть Україні дві пускові установки ППО NASAMS. Разом з ними анонсували закупівлю 155-мм боєприпасів і зимових запасів, таких як електрогенератори, армійські похідні ліжка, одяг.
- 10 листопада Литва відзвітувала про передачу Україні пускових установок зенітно-ракетного комплексу NASAMS із додатковим обладнанням від Норвегії.
- А 20 листопада у Литві вирішили спрямувати гроші зі штрафів за недотримання санкцій на відновлення України. За таку поправку до закону про співробітництво та гуманітарну допомогу проголосували 99 депутатів сейму Литви, жоден не був проти та не утримався.
- 22 листопада Україна отримала від Литви черговий пакет військової допомоги, який включає серед іншого системи дистанційного підриву.
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