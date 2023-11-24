Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула з візитом в Київ

Про це вона повідомила на сторінці в Х.

"Під час моєї першої зупинки в Києві сьогодні я вшанувала чоловіків і жінок, які пожертвували своїм життям, захищаючи найфундаментальніші права нації: існувати і жити вільно. Вони віддали своє життя, щоб захистити всіх нас", - написала вона.

За її словами, єдиний спосіб досягти міцного та справедливого миру - це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити свою повну територіальну цілісність, служити міжнародному правосуддю та бути сильнішою.

Натомість видання LRT повідомляє, що прем'єрка перебуватиме в Україні чотири дні - з четверга по неділю.

Вона планує взяти участь у засідання Верховної Ради: "Я зустрінуся з лідерами України, а у суботу візьму участь в ініціативі Українській "зерновій ініціативі", ініційованій президентом України Володимиром Зеленським минулого року", - заявила вона у четвер.