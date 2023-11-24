Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула з візитом в Київ

Прем'єр-міністр Литви Інгріда Шимоніте прибула з візитом в Київ

24 листопада, 2023 п'ятниця
13:21
Суспільство Інгріда Шимоніте

Глава литовського уряду Інгріда Шимоніте у п'ятницю, 24 листопада, прибула в Україну з чотириденним візитом

Про це вона повідомила на сторінці в Х.

"Під час моєї першої зупинки в Києві сьогодні я вшанувала чоловіків і жінок, які пожертвували своїм життям, захищаючи найфундаментальніші права нації: існувати і жити вільно. Вони віддали своє життя, щоб захистити всіх нас", - написала вона.

За її словами, єдиний спосіб досягти міцного та справедливого миру - це допомогти Україні якнайшвидше перемогти, відновити свою повну територіальну цілісність, служити міжнародному правосуддю та бути сильнішою.

Натомість видання LRT повідомляє, що прем'єрка перебуватиме в Україні чотири дні - з четверга по неділю.

Вона планує взяти участь у засідання Верховної Ради: "Я зустрінуся з лідерами України, а у суботу візьму участь в ініціативі Українській "зерновій ініціативі", ініційованій президентом України Володимиром Зеленським минулого року", - заявила вона у четвер.

  • 11 жовтня міноборони Литви оголосило, що передасть Україні дві пускові установки ППО NASAMS. Разом з ними анонсували закупівлю 155-мм боєприпасів і зимових запасів, таких як електрогенератори, армійські похідні ліжка, одяг.
  • 10 листопада Литва відзвітувала про передачу Україні пускових установок зенітно-ракетного комплексу NASAMS із додатковим обладнанням від Норвегії.
  • А 20 листопада у Литві вирішили спрямувати гроші зі штрафів за недотримання санкцій на відновлення України. За таку поправку до закону про співробітництво та гуманітарну допомогу проголосували 99 депутатів сейму Литви, жоден не був проти та не утримався.
  • 22 листопада Україна отримала від Литви черговий пакет військової допомоги, який включає серед іншого системи дистанційного підриву.
Світ
Україна
Литва
Війна з Росією
новини Києва
підтримка України
Світ про Україну
Читайте також:
Борис Максудов
23 листопада, 2023 четвер
Після поранення на фронті помер російський пропагандист Максудов
Єгор Чечеринда
Автор Єгор Чечеринда
23 листопада, 2023 четвер
Російські спецслужби причетні до блокування кордону України з Польщею та Словаччиною
Карта. Бахмут_2211
23 листопада, 2023 четвер
Під Бахмутом ворог жене піхоту через власні мінні поля і мінує відходи, щоб не відступали, - бригада НГУ "Рубіж"
Київ
+4°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.1
    Купівля 37.1
    Продаж 37.71
  • EUR
    Купівля 40.15
    Продаж 41.14
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, п'ятниця
24 листопада
14:52
Ініціатива UNITED24: у Чернігові відбудували медцентр сучасної онкології
14:42
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
14:20
"Рік Дракона": Нацбанк презентував пам'ятну монету, присвячену ЗСУ
14:04
OPINION
Юрій Богданов
Про вибори в Нідерландах, популізм і перспективи
14:02
Росіяни на ТОТ змушують студентів-медиків лікувати поранених окупантів
13:50
Херсонщина
Окупанти з дрона скинули вибухівку на Берислав: поранено чоловіка
13:50
китай
Китай вводить пробний безвізовий режим для шести країн
13:41
Ігор Коломойський
У тимчасово окупованому Криму на аукціон виставили "націоналізовану" нерухомість Коломойського, - росЗМІ
13:23
Ексклюзив
Десантно-штурмові війська ЗСУ, віцськові
Держава має встановити граничний термін служби: військовий експерт Дикий про мобілізацію в Україні
13:16
Чорне море, Крим
Росія та Китай таємно обговорили плани щодо будівництва підводного тунелю з Криму в РФ, - WP
12:39
В Україні стартували зйомки фільму жахів "Конотопська відьма"
12:38
відключення електроенергії
РФ обстріляла об'єкт генерації на півдні України: ситуація в енергосистемі станом на 24 листопада
12:21
Ексклюзив
Карта. Донбас_2211
Ворог використав хитрість: Згурець розповів про найскладнішу ділянку біля Авдіївки
12:21
Український ПЕН та The Ukrainians Media запускають онлайн-проєкт "Люди культури, яких забрала війна"
12:21
СБУ повідомила про підозру командиру російських десантників, за наказом якого розстріляли мирних людей у Бучі
12:00
НАБУ
Відмивання понад 10 млрд грн: оновлено підозри учасникам злочинної організації на чолі з ексочільником ФДМУ
12:00
Пресреліз
Війна з Росією
100 дітей загиблих і полонених військових дистанційно вивчають графічний дизайн, акторську майстерність та фінансову грамотність в проєкті ГО "Мрія дітей України" 
12:00
удар РФ по Чорнобаївці 23.11.23
Атака росіян на Чорнобаївку могла статися через анонс поховання військового, - речник ОВА
12:00
OPINION
Мирослав Гай
Про найнеобхідніше, що слід зробити для фронту
11:40
Оновлено
Росія звинуватила Україну в масованій атаці БПЛА, партизани повідомляють про приліт по військовій частині окупантів у Джанкої
11:33
Ексклюзив
Карта. Херсон_2211
Ворог відчуває небезпеку: боєць 14-го окремого полку БпАК про лівобережний плацдарм на Херсонщині
11:28
Щомісяця до Німеччини прибувають близько 800 біженців з України, - посол
11:15
Трансляція Еспресо під час Революції Гідності
Народжені на майдані, загартовані війною і з вірою в перемогу. Еспресо відзначає 10 років роботи
11:15
ЗРК Patriot
В Україні взимку розгорнуть додаткову систему Patriot від Німеччини, - посол Єґер
11:09
Партнерський матеріал
Ключовий момент: валідольна вершина, на яку привів Шовковський
10:58
Огляд
міжнародний огляд
Росіяни хочуть з’єднати Крим з РФ підземним тунелем, скільки ЄС коштуватиме прихильність Трампа до України. Акценти світових ЗМІ 24 листопада
10:51
У столиці тимчасово заборонили створювати нові мурали
10:39
Здав окупантам свого батька: СБУ оголосила підозру депутату сільради на Херсонщині
10:31
Ексклюзив
Микола Княжицький
Еспресо завжди попереду: Княжицький розповів, як народжувався канал у перші дні Майдану
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 24 листопада: скільки коштують євро й долар в обмінниках
10:18
втрати окупантів
Британська розвідка розповіла про удари ЗСУ по скупченню російських військ
10:05
OPINION
Олексій Давиденко
Про наші фури та поляків
10:00
церква
День великомучениці Катерини: історія, прикмети, традиції та заборони
09:48
Представлялись іноземцям працівниками інвесткомпанії: в Одесі викрили шахрайський кол-центр з щомісячним заробітком до $200 тис
09:47
Оновлено
Електропідстанція у Москві
У Москві загорілась електропідстанція "Чагіно"
09:33
Оновлено
ізраїльські солдати
Між Ізраїлем та ХАМАСом розпочалося чотириденне перемир'я
09:04
Герт Вілдерс
Сотні людей у Нідерландах протестують проти перемоги на виборах ультраправого Вілдерса
08:59
Ексклюзив
окупанти
КамАЗи з живою силою: Андрющенко розповів про перекидання військових РФ у напрямок Донецька
08:50
прикордонник
Оборона кордону з Білоруссю посилюється, - ДПСУ
08:45
Міжнародний кримінальний суд
Філіппіни розглядають можливість відновлення членства в Міжнародному кримінальному суді
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV