Прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький прибув до Києва
До Києва прибув прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький. Відомо, що буде серія з кількох зустрічей в Україні щодо геополітики, енергетики та військової безпеки
Про це інформує польський інформаційний телеканал Polsat News.
Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва, аби обговорити питання пов’язані з геополітичною ситуацією, енергетичним ринком та військовою безпекою.
Інформацію про візит оприлюднили з затримкою згідно з міркуваннями безпеки, пояснив посадовець. Присутність Моравецького в Україні це такий собі "політичний сигнал Кремлю".
"Цей сигнал також буде надіслано сьогодні. Ми підтримаємо Україну в цій дуже складній ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України – це захист нашої безпеки, – додав речник уряду.
На запитання про хід українського контрнаступу Пьотр Мюллер відповів: "Кожне знайдене метро є гарною новиною, вони не повинні супроводжуватися хорошою інформацією щодо повної, трагічної картини, яка була представлена Росією. Я не надто оптимістично налаштований, що це велика зміна у цій воєнній ситуації".
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