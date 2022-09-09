Про це інформує польський інформаційний телеканал Polsat News.

Речник уряду Польщі Пьотр Мюллер заявив, що прем'єр-міністр Матеуш Моравецький прибув до Києва, аби обговорити питання пов’язані з геополітичною ситуацією, енергетичним ринком та військовою безпекою.

Інформацію про візит оприлюднили з затримкою згідно з міркуваннями безпеки, пояснив посадовець. Присутність Моравецького в Україні це такий собі "політичний сигнал Кремлю".

"Цей сигнал також буде надіслано сьогодні. Ми підтримаємо Україну в цій дуже складній ситуації. Ми вважаємо, що Росія порушує всі можливі міжнародні стандарти. Захист України – це захист нашої безпеки, – додав речник уряду.

На запитання про хід українського контрнаступу Пьотр Мюллер відповів: "Кожне знайдене метро є гарною новиною, вони не повинні супроводжуватися хорошою інформацією щодо повної, трагічної картини, яка була представлена Росією. Я не надто оптимістично налаштований, що це велика зміна у цій воєнній ситуації".

4 серпня стало відомо, що уряд Республіки Польща планує у цьому році встановити на кордоні з Калінінградською областю електричний паркан.

Станом на 14 серпня відомо, що Республіка Польща працює над концепцією, яка дасть змогу відмовляти росіянам у видачі віз.

Польща не виключає військового конфлікту з Росією найближчими роками, тому влада країни вже почала зміцнювати обороноздатність армії.

Польща, Литва, Латвія та Естонія обмежать в'їзд для російських туристів з 19 вересня, це рішення не вплине на громадян РФ, які прибувають з гуманітарних чи сімейних причин.

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