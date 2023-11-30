Прем'єр Словаччини Фіцо заявив про намір налагодити відносини з РФ
Прем'єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо 30 листопада заявив про намір налагодити відносини з Росією, виходячи з національних інтересів своєї країни
Про це він сказав на зустрічі з послами США і РФ.
"Словацька Республіка є членом ЄС і НАТО, що, природно, впливає на наші зовнішньополітичні пріоритети. З іншого боку, це не може обмежувати нас у виборі суверенних позицій, які не завжди відповідають політиці єдино правильного погляду, який просувають у ЄС", - зазначив політик.
Він назвав своїм зовнішньополітичним пріоритетом захист і просування словацьких національних інтересів, які включають підтримку мирних ініціатив, а не війни в Україні.
Він розповів послам про своє бачення війни в Україні та наголосив, що стратегія ЄС та США "явно не спрацьовує".
"Словаччина також зобов'язана підготуватися до періоду після закінчення війни в Україні та до нормалізації словацько-російських відносин", – додав Фіцо.
- 26 жовтня Роберт Фіцо заявив Єврокомісії, що не надаватиме Україні військову допомогу. Це було частиною його передвиборчої кампанії, завдяки чому Фіцо здобув перемогу на парламентських виборах.
- Також Фіцо заявив, що 50 млрд євро допомоги ЄС Україні повинні включати гарантії того, що кошти не будуть привласнені. Політик назвав Україну однією з найбільш корумпованих держав у світі.
- 6 листопада очільник уряду Словаччини сказав, що не заборонятиме приватним компаніям постачати зброю Україні. Але державна підтримка обмежиться лише гуманітарною сферою.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 37.06 Купівля 37.06Продаж 37.64
- EUR Купівля 40.2Продаж 41.17
- Актуальне
- Важливе